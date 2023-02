Amadeus su Instagram grazie a Chiara Ferragni, le prime storie dopo ascolti record: “Vi voglio bene” Amadeus è sbarcato su Instagram e all’indomani della prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha pubblicato le prime storie e il primo post.

A cura di Daniela Seclì

Amadeus è sbarcato su Instagram. Stavolta con un profilo personale e non in coppia con la moglie Giovanna Civitillo. Ad aiutarlo a diventare più social, è stata Chiara Ferragni, coconduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2023. In poche ore, il profilo conta già 653 mila follower, numero evidentemente destinato a crescere.

Sanremo 2023, le prime storie di Amadeus per celebrare gli ascolti

Nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, dopo avere registrato ottimi ascolti (10.757.000 spettatori pari al 62.4% di share), Amadeus ha pubblicato anche le prime Instagram Stories. Il conduttore del Festival ha condiviso con i suoi follower il momento della colazione:

Buongiorno, buongiorno, sto facendo colazione con cereali e yogurt. La mia bella pappetta mattutina. Sono molto felice, felicissimo, non so cosa dirvi se non grazie per avere seguito il Festival. Vi voglio bene. Adesso devo fare delle storie, delle cose, me l'ha detto Chiara Ferragni perché sono diventato social. Non so se questa vi piace, ma è il massimo che riesco a fare a quest'ora. Ciao.

Il primo post dedicato al Presidente Sergio Mattarella

Contestualmente alle prime Instagram Stories, Amadeus ha anche pubblicato il primo post su Instagram (dopo quelli diffusi durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023). Il conduttore ha voluto ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella parte iniziale della kermesse canora, era presente al Teatro Ariston insieme alla figlia Laura: "Grazie Presidente, è stato un onore". Nello scatto pubblicato, Amadeus è in posa con Sergio e Laura Mattarella e Gianni Morandi. A reggere lo smartphone perché il selfie sia perfetto è Chiara Ferragni. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se Amadeus continuerà a curare il suo profilo social o se lo abbandonerà al suo destino.