Il Presidente Mattarella a Sanremo, Amadeus: “Meraviglioso garante della nostra Costituzione” Aprono la serata il direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi, che accolgono sin da subito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in balconata insieme alla figlia Laura. Un lungo applauso da parte del pubblico in platea, prima che Gianni Morandi prenda la scena per la cantare l’Inno di Mameli. L’occasione è il 75esimo anniversario dalla nascita della Costituzione italiana.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Via alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Aprono la serata il direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi, che accolgono sin da subito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in balconata insieme alla figlia Laura. Un lungo applauso da parte del pubblico in platea, prima che Gianni Morandi prenda la scena per la cantare l'Inno di Mameli. L'occasione è il 75esimo anniversario dalla nascita della Costituzione italiana.

"Grazie signor Presidente e signora Laura. Mi permetta di dirle che averla qui in aula rappresenta ancora una volta la sua vicinanza al mondo dello spettacolo e della musica. Sanremo ne è la massima espressione nella cultura popolare. La sua presenza ci ricorda che quest'anno ricorre anche il 75esimo anniversario della nascita della Costituzione, di cui lei è il nostro meraviglioso garante", lo accoglie Amadeus. "Siamo felici perché a rappresentare l'altissimo valore delle sue pagine ho il piacere di presentare un artista straordinario, che riabbraccio con immensa gioia", ha detto poi accogliendo Benigni.

L’annuncio di Amadeus a poche ore dal Festival

Ad annunciare l’eccezionale presenza del Presidente della Repubblica a Sanremo è stato il direttore artistico nel corso della conferenza stampa di martedì 7 febbraio. Un annuncio arrivato all’ultimo minuto, sul quale il Festival non si è lasciato scappare alcuno spoiler. “Sono molto emozionato per quello che sto per dire. Ho il piacere e l’onore di annunciarvi che stasera per la prima volta al Festival sarà presente in sala Sergio Mattarella”, ha detto ai microfoni della conferenza stampa. “Sono emozionato e grato al presidente per aver accettato il mio invito”. L’occasione è, naturalmente, quella del 75esimo anniversario della nostra Costituzione.

Leggi anche Il testo e il significato di Lettera 22, la canzone dei Cugini di Campagna a Sanremo 2023

Com’è nato l’invito a Mattarella e la passione per Mina

Come sottolineato anche in conferenza stampa, il contatto con il Quirinale è avvento grazie a Lucio Presta, agente di Amadeus: “Per questo voglio ringraziare Giovanni Grasso e Lucio Presta che lavorano da tempo affinché questo possa accadere”. Un incontro al quale la direzione artistica del Festival lavora in effetti già da tempo. Nel 2022 infatti, come ha raccontato il direttore dell’intrattenimento Prime Time Rai Stefano Coletta, “durante una delle nostre conferenze, mi cercò il Quirinale per avere il cellulare di Amadeus, perché il presidente voleva parlargli. Da lì in qualche modo nacque l'apprezzamento del presidente per il lavoro fatto da Amadeus”. Allora il Presidente volle ringraziare Amadeus per l’omaggio che gli era stato rivolto nella giornata di rielezione al Colle sulle note di ‘Grande, grande, grande’ di Mina, in ricordo del so ultimo concerto. Era il 1978 e quella sera in platea c’erano Mattarella con la famiglia al seguito.