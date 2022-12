Amadeus: “Le conduttrici? Le annuncerò entro la fine dell’anno” In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Amadeus anticipa il Sanremo che sarà. E sulle conduttrici: “Le annuncerò entro Capodanno”.

Il 2023 sarà l'anno di Amadeus, come da quattro anni a questa parte. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, tra segreti, aneddoti e curiosità legate alla futura kermesse. Il suo estremo mix tra esperti e giovani è la chiave del successo: "Come nel calcio: ci sono i campioni nati nel 2001 che giocano la finale dei Mondiali, penso che il Festival debba fare la stessa cosa". Sulle conduttrici, nessun riferimento a Silvia Toffanin anche perché il caso è recente e Sorrisi era già andato in stampa al momento dell'intervista, ma Amadeus assicura: "Decido entro fine anno".

Le parole di Amadeus

L'intervista, curata dal direttore Aldo Vitali, lascia ampio spazio ad Amadeus di raccontare i criteri che lo hanno spinto a organizzare un'edizione che spazia tra Anna Oxa e Tananai:

Nel cast c'è tutta la mia idea di Festival. Se sono riuscito a convincere tanti grandi nomi a partecipare in gara è perché negli anni scorsi forse abbiamo fatto un buon lavoro. Tutto parte dal fatto che era necessario far capire che il Festival è veramente cambiato. Oggi mantengo la rivoluzione, ma non per fare il rivoluzionario, bensì per essere contemporaneo. Un concetto che volevo far passare sin dal primo anno. Ci sono riuscito grazie alla collaborazione dei cantanti, è la centralità della gara: è la forza del Festival, partecipare come ospiti non dà la stessa luce.

La co-conduzione di Gianni Morandi

Amadeus ha spiegato anche come nasce l'idea di chiamare Gianni Morandi in co-conduzione: "Mi annoio a fare sempre le stesse cose. E parto dall'obiettivo di offrire un grande spettacolo. Non conta la mia affermazione personale, conta che uno spettacolo funzioni. Come quei giocatori che gioiscono se non fanno un gol, ma se lo fanno fare alla squadra". E la proposta è arrivata con il Capodanno in lockdown:

Abbiamo un rapporto personale molto bello ed è una delle persone più amate che abbia mai visto nella mia vita: gli vogliono bene tutti, dai bambini alle nonne.

Le conduttrici

Mancano ancora i nomi delle due conduttrici che vanno ad aggiungersi a Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, ma nell'intervista non c'è alcun riferimento a Silvia Toffanin, che Amadeus avrebbe contattato ricevendo però un rifiuto (come Mediaset ha confermato a Fanpage.it): "Le annuncerò entro Capodanno, per decidere serve un lampo che mi appassioni".