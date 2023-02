Amadeus a poche ore dalla finale: “Sto una chiavica fisicamente, ma Sanremo è la mia benzina”

Amadeus è stato ospite di Muschio Selvaggio questo pomeriggio di sabato 11 febbraio, a poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico della kermesse si occupa di tutto ciò che riguarda l'evento: "Tutto ciò che faccio è passione, poi Sanremo è uno show, se la vivi come cosa esistenziale finisci per farti logorare dentro".

Amadeus a Muschio Selvaggio ha raccontato di star "bene moralmente, una chiav*ca fisicamente, sto a pezzi". Nella settimana di Sanremo "si dorme poco, ci si preoccupa di tante cose. Ma l'entusiasmo e l'adrenalina sono la mia benzina". Il conduttore e direttore artistico ha spiegato di divertirsi molto con il suo lavoro:

Io mi diverto moltissimo. Non mi preparo per le conferenze stampa, anche se mi danno tutto il materiale. Io non leggo una riga, arrivo in conferenza che non so neanche qual è la criticità. Così non penso prima cosa dire, mi comporto di pancia. Conosco la macchina, sono pronto a sostenere tutto. Anche se è il momento più difficile. Devo dare il giusto valore alle cose. Sanremo è questo, è uno show. Se lo vivi da show ok, domani finisce. Se la vivi come cosa esistenziale, ti logora dentro e questo io non lo permetto.