Alessia Lanza: “Sogno un invito al Festival di Sanremo 2023, ne sarei onorata” Alessia Lanza ha parlato a Fanpage del sogno di poter partecipare al Festival di Sanremo e ha espresso il desiderio di vedere Dua Lipa su quel palco.

A cura di Francesco Raiola

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel suo libro "Non è come sembra" (Mondadori Electa), Alessia Lanza apre ogni capitolo con una strofa di una canzone in esergo. Alcuni dei suoi cantanti preferiti, finiti nel suo libro, sono stati anche scelti da Amadeus come Big per il Festival di Sanremo 2023 e così Fanpage.it ha chiesto alla creator cosa ne pensasse del Festival che Amadeus ha messo su per questo sui quarto anno consecutivo da direttore artistico. Lanza è una delle creator più amate su TikTok e la scorsa estate è stata anche tra le protagonista del video de "La dolce vita", il tormentone estivo cantato da Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Lanza è sicuramente una delle creator che potrebbe pensare a un passaggio dai social alla tv, ma non come cantante, spiega a Fanpage. Non nasconde, però, di sognare di poter vivere il festival di Sanremo da protagonista: "Spero che mi invitino quest'anno al Festival, ne sarei onorata. Sono un'ottima ascoltatrice di tutta la musica, ho la mia playlist, ci saranno un sacco di cantanti che conosco, ci sono Tananai e Mara con cui ho fatto il video, c'è Lazza che è mio fratello, c'è veramente di tutto. Sono pronta per ascoltarli tutti, ho anche fatto qualche scommessa. Una mia amica, per esempio, mi ha detto che vincerà Marco Mengoni, io ancora non lo so, per questo vorrei essere là e commentare tutto. L'anno scorso l'ho fatto virtualmente, quest'anno spero di farlo dal vivo".

Quello di poter partecipare in veste ufficiale e non solo per commentarlo dal di fuori è un sogno, ma la creator non si pone limiti: "Chi lo sa, intanto inizio a pensare al vestito così, nell'evenienza, sarò pronta. Sarebbe molto, molto, molto bello e divertente. Quest'anno è veramente un Festival pazzesco e molto difficile secondo me". Sul vincitore o la vincitrice non si sbottona ("Non lo posso dire, però chi mi conosce lo sa, in più devo sentire ancora le canzoni, quindi…") mentre c'è un nome internazionale che le piacerebbe vedere su quel palco: "Ne ho uno gigantesco: Dua Lipa, però lei è veramente enorme, è pazzesca".