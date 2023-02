A che ora inizia e finisce Sanremo 2023: gli orari della terza serata del Festival Quando inizia e quando finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2023: ecco la programmazione.

A cura di Cristina Somma

(Foto Matteo Rasero/LaPresse) Nella foto: Amadeus, Gianni Morandi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2023 si terrà dal 7 all'11 febbraio 2023, in diretta dal Teatro Ariston e in onda su Rai1 in prima serata. Le 5 serate del festival saranno condotte da Amadeus che sarà affiancato da diversi co-conduttori e co-conduttrici. Nella terza serata, che si terrà il 9 febbraio, toccherà a Gianni Morandi e la pallavolista Paola Egonu affiancare il conduttore. Ci saranno, inoltre, come super ospiti ormai di fama internazionale i Måneskin, vincitori del festival e dell'Eurovision Song Contest nel 2021. Poi ci sarà anche Peppino di Capri.

La scaletta prevede l'esibizione di tutte e 28 le canzoni in gara, valutate dalla Giuria demoscopica, formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica, e il Televoto: entrambi avranno lo stesso peso equivalente al 50%. Verrà fatta poi una media tra questa votazione e la precedente della Sala stampa per formare una classifica complessiva dei 28 brani.

A che ora inizia la terza serata di Sanremo 2023

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 va in onda giovedì 9 febbraio su Rai1 e inizia alle 20.40. La prima puntata del Festival di Sanremo sarà anticipata, come di consueto per tutte le serate, dal PrimaFestival condotto da Andrea Delogu, affiancata da Jody Cecchetto e gli Autogol, previsto dalle 20.30 alle 20.40.

Leggi anche Il testo e il significato di Parole dette male, la canzone di Giorgia a Sanremo 2023

A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo 2023

La terza serata del Festival di Sanremo 2023 finisce da programmazione all'1.30, ma non finisce qui perché Fiorello condurrà su Rai1 il suo ‘VivaRai2…Viva Sanremo di notte' che avrà funzione di DopoFestival e andrà in onda su Rai1 dopo tutte le serate, da martedì 7 a venerdì 10 febbraio. L'edizione notturna di ‘Viva Rai2' durerà 45 minuti tra notizie, varietà e curiosità dall’Ariston, grazie anche ai collegamenti in diretta con l'inviato al Festival, Gabriele Vagnato. Tutto in compagnia di Fiorello e Biggio – come scritto sul sito ufficiale della Rai – e di tutto il cast di Viva Rai2, dal “glass studio” di Via Asiago, a Roma. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina, alle 7.15 su Rai 2, andrà poi in onda, come di consueto, il programma di Fiorello ‘Viva Rai2…Viva'.