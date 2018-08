Erano circa le 13 e 30 di oggi quando un incendio di importanti proporzioni è divampato accanto al Laguna Palace di via Torino, a Mestre, in Veneto. Ad andare a fuoco sono stati prima un camper poi alcune automobili parcheggiate nelle sue vicinanze. Le fiamme si sono levate per diversi metri sprigionando una densa colonna di fumo nero, avvistata anche dalla periferia della città, distante svariati chilometri.

Le fiamme si sono levate improvvisamente da una zona adiacente all'hotel Laguna Palace, per poi diffondersi alle auto circostanti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, ma sul posto si sono portati anche gli agenti della polizia di stato e polizia locale. Ad incendiarsu è stato un camper, il rogo si è poi esteso anche ad altre vetture parcheggiate davanti al Laguna Palace. Nessuna persona è rimasta coinvolta riportando ferite.

I pompieri accorsi con quattro automezzi e quindici operatori, hanno spento il rogo nel giro di meno di un'ora. Otto le automobili che, oltre al camper, sono state in parte o completamente bruciate e danneggiate. Sono ora in corso le operazioni di completo raffreddamento dei mezzi e il sopralluogo dei tecnici dei vigili del fuoco per stabilire le cause del rogo.