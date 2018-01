Allarme massimo nella mattina di martedì, ora locale, in una scuola del Kentucky, negli Stati Uniti. Una persona si è presentata armata negli edifici della Marshall County High School di Benton, una scuola superiore del posto, mentre erano in corso le lezioni e ha iniziato a fare fuoco sui presenti, uccidendo almeno una persona e ferendo diversi studenti prima di essere fermato. Un primo bilancio parziale della sparatoria è già tragico e parla di almeno una persona uccisa e diversi studenti rimasti feriti da colpi di arma da fuoco. Alunni dei feriti però purtroppo sono in gravi condizioni e sono stati trasportati d'urgenza negli ospedali della zona .

L’allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino, quando polizia e ambulanze sono state chiamate sul luogo della sparatoria. Il portavoce della polizia locale, Jody Cash, ha già fatto sapere che ora la situazione è sotto controllo. Il governatore del Kentucky, Matt Bevin, attraverso twitter ha confermato che il sospetto è stato fermato dagli agenti e ora è sotto custodia. "Per favore non speculate o diffondete voci. Lasciamo lavorare coloro che sono intervenuti e ringraziamoli per essere lì ad agire” , ha aggiunto Bevin. Fonti mediche del Marshall County Emergency Management, hanno spiegato ai media statunitensi che almeno sette ragazzi feriti sono stati trasportati in elicottero perché in gravi condizioni.

La sparatoria nel scuola di Benton arriva a poche ore da un altro episodio drammatico avvenuto in un'altra scuola statunitense. Lunedì infatti in un’altra sparatoria avvenuta questa volta nella scuola di Italy, cittadina dello stato del Texas, era rimasta ferita una ragazzina di 15 anni. in quel caso l'attacco ad opera di un compagno di scuola di 16 anni ,fermato e arrestato .