Una sparatoria finita in tragedia quella avvenuta ieri sera a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un ragazzo di 22 anni di origini romene è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nella frazione di Costa Fenicia di Scoglitti. Il presunto assassino si è costituito ai carabinieri: si tratta di Vincenzo Vindigni, 27 anni. La vittima, Julian Anechiae, è morto in ospedale. Il movente potrebbe essere racchiuso nella relazione di Vindigni con la sorella della vittima. In realtà al momento non sarebbe emerso molto dal primo interrogatorio cui è stato sottoposto il presunto omicida da parte del pm Gaetano Scollo e dai carabinieri.

Alla base dell'omicidio pare comunque possa esserci un litigio poi degenerato tra la vittima e il suo killer, proprio per la storia d’amore tra la sorella del rumeno e il vittoriese che il ragazzo romeno non approvava. L'inchiesta è coordinata dal pm di turno, Gaetano Scollo. Il presunto omicida è stato interrogato per tutta la notte.Secondo una prima ricostruzione, il 27enne avrebbe sparato contro il romeno ed un suo amico, che erano andati a trovarlo a casa per discutere della relazione d’amore che l'uomo intratteneva con la sorella di Anechiae. L’accompagnatore di quest’ultimo è stato dimesso dall'ospedale ieri a tarda sera perché aveva solo una piccola ferita alla spalla. Oggi sarà sentito dagli inquirenti.