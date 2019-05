Un doppio sondaggio realizzato da Euromedia Research e dall’Istituto Piepoli per Porta a Porta, la trasmissione di Rai 1 che andrà in onda questa sera, prende in considerazione la volontà degli italiani sulle alleanze nel centrodestra. In particolare, viene chiesto agli elettori se preferiscono che la Lega continui la sua esperienza di governo con gli alleati del Movimento 5 Stelle o se, invece, sono favorevoli a un ritorno al vecchio alleato: Forza Italia. Secondo la rilevazione condotta da Euromedia Research, il 43,4% dei cittadini si dice favorevole al ritorno dell’alleanza tra Lega e Forza Italia. Contrario il 39%. Per l’Istituto Piepoli, invece, è favorevole il 42% del campione, contrario il 37%. Dati, dunque, simili che dimostrano che tendenzialmente gli italiani preferiscono una tradizionale alleanza di centrodestra a quella attualmente al governo.

Euromedia evidenzia anche la volontà dei singoli elettori. Quelli di Forza Italia vorrebbero tornare con la Lega nel 64,9% dei casi. Dato positivo anche per chi vota Lega: il 51,6% si dice favorevole a un’alleanza con Fi. Mentre il 70% degli elettori del Movimento 5 Stelle si dice contrario a un’alleanza tra il Carroccio e il partito di Silvio Berlusconi.

Le alleanze del M5s

Agli elettori viene chiesto anche un giudizio sulle alleanze del Movimento 5 Stelle e se preferiscono l’intesa con la Lega o una, eventuale, con il Pd. Secondo il campione di Euromedia, il 44,8% è favorevole all’alleanza di governo, mentre il 23,6% è contrario. Per l’Istituto Piepoli, è favorevole il 44% e contrario il 23%. Euromedia va poi ad analizzare il parere degli elettori dei singoli partiti. Tra quelli della Lega è favorevole all’alleanza di governo il 62,7%, tra quelli del Movimento 5 Stelle il 65,8%. Invece tra chi vota Pd, il 54% dice sì a un’alleanza con il M5s.