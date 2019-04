Secondo il nuovo sondaggio realizzato da Swg per La7 la Lega di Matteo Salvini se si votasse oggi sarebbe ancora prima partito, con il 31%, mentre si registrerebbe un vero e proprio testa a testa tra il Pd, al 22,5% e il M5s, al 21,8%. L'indagine per corruzione che coinvolge il sottosegretario leghista ai Trasporti Armando Siri, di cui i Cinque Stelle pretendono le dimissioni, non sembra aver scalfito i consensi di cui gode il Carroccio, come non sembra aver inciso negativamente l'inchiesta sui fondi del partito condotta dal settimanale ‘L'Espresso'. A un mese dalle elezioni europee di maggio, che potrebbero portare a un terremoto nel governo Conte, questa è la fotografia delle intenzioni di voto degli italiani. La tensione tar i due alleati di governo resta alta, tanto da essere le uniche due forze politiche a subire un calo.

Se infatti da una parte la Lega gode di ottima salute, perde leggermente terreno, precisamente lo 0,7%. Analizzando gli orientamenti di voto raccolti su un campione di 1500 soggetti, il Partito Democratico e il Movimento guidato dal vicepremier Luigi Di Maio, rispetto a una settimana fa hanno subito piccole variazioni: i dem guadagnano lo 0,5%, mentre i pentastellati perdono lo 0,5%.

Crescono invece gli altri partiti di centrodestra: Forza Italia all'8,8% e guadagna lo 0,4% rispetto all'ultima rilevazione effettuata dall'istituto; Fratelli d'Italia sale al 5,0%, ottenendo un +0,2%.