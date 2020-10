Un sacerdote della Louisiana, negli Usa, è stato sorpreso a fare sesso sull’altare della sua chiesa insieme a due donne e successivamente è stato arrestato. Secondo la ricostruzione dei media locali, il 30 settembre scorso il religioso sarebbe stato sorpreso da un testimone mentre si registrava durante i rapporti sessuali consumati con due donne nella chiesa. Travis Clark – questo il nome del sacerdote – è stato sorpreso insieme a Mindy Dixon, attrice di film per adulti di 41 anni, e Melissa Cheng, 23 anni. Sui social una delle due donne aveva annunciato un viaggio verso la Lousiana per “profanare una casa di Dio”.

A scoprire cosa stava succedendo nella chiesa è stato un testimone che passando davanti all'edificio ha notato le luci accese in un orario insolito ed è entrato per controllare. Quando si è avvicinato all'altare ha però trovato il sacerdote nudo insieme alla due donne. Secondo la ricostruzione dei media, il testimone avrebbe raccontato che le due donne erano vestite da dominatrici e l'altare era stato riempito di luci e sex toys. Un cellulare, poi, stava filmando tutta la scena.

A quel punto il testimone ha registrato a sua volta un video e si è presentato alla polizia. Alla fine tutti e tre sono stati arrestati per atti osceni in luogo pubblico. Gli agenti hanno intanto stabilito che tutto quello che era successo era consensuale. Il sacerdote, che nel frattempo è uscito dal carcere su cauzione, subito dopo la denuncia di quanto accaduto è stato sospeso dalla diocesi che non ha motivato la decisione.