Sesso orale sul volo Ryanair, passeggero filma tutto e pubblica il video sui social Un uomo e una donna impegnati in un rapporto di sesso orale durante il volo che li stava riportando a casa dalle vacanze. Scena ripresa e postata su Twitter. I fatti sono successi il 14 settembre su un volo Ryanair: non si conosco i riferimenti esatti del volo, sui social si parla di un Ibiza-Orio al Serio/Bergamo.

A cura di Biagio Chiariello

Beccati a fare sesso orale durante il volo per tornare a casa dopo le vacanze. La scena è stata immortalata dal passeggero che sedeva accanto alla coppia, nella fila di sedili dall’altro lato del corridoio, e poi pubblicata su Twitter dove il filmato è diventato presto virale. I fatti risalirebbero il 14 settembre su un volo della compagnia Ryanair. Al momento non si conosco i riferimenti precisi del volo, sui social si parla di un Ibiza-Orio al Serio quindi si presume che la coppia, protagonista del episodio a luci rosse, sia italiana. Dal video si sentono commenti in italiano di chi sta riprendendo.

Nel filmato in questione (che non mostriamo perché troppo esplicito) si vede una ragazza sdraiata tra le gambe del compagno, che intanto sorseggia una bevanda (probabilmente del vino) e si guarda intorno con atteggiamento impudente. I due si scambiano poi baci ed effusioni a dir poco hot, senza alcun pudore, non curandosene di essere osservati.

Inoltre nel video il personale di bordo non sembra intervenire: quindi non è chiaro se la compagnia aerea abbia preso provvedimenti nei confronti della coppia. C'è da dire che oltre al comportamento palesemente vietato in pubblico e tanto più a bordo di qualsiasi compagnia aerea, la coppia abbia violato un altra norma, cioè l’obbligo di tenere la mascherina ben indossata per tutta la durata del volo. Unica nota positiva: la donna indossava correttamente la cintura di sicurezza.