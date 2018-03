Incidente stradale choc nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 8 marzo, a Melilli, in provincia di Siracusa, dove un'ambulanza, che stava trasportando d'urgenza una paziente in arresto cardiaco all'ospedale della città siciliana, si è scontrata con un'auto tra la strada provinciale 30 e via Pertini. L'impatto tra le due vetture è stato devastante. Il bilancio è di un morto: si tratta di Maria Pizzo, la 65enne a bordo dell'ambulanza, che l'aveva prelevata dalla sua abitazione dove avrebbe avvertito un malore. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia municipale, il mezzo di soccorso si è scontrato con una macchina che procedeva nel senso opposto di marcia. La donna che era alla guida dell'auto ha riportato lievi ferite, guaribili in pochi giorni.

Anche l'autista dell'ambulanza è rimasto illeso, ma per la paziente non c'è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorsi era già morta. Tuttavia, si attendono i risultati dell'autopsia sul corpo della vittima per fare maggiore chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto e soprattutto per stabile se effettivamente il decesso della 65enne sia stato dovuto all'incidente o al precedente malore. Intanto, la Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.