in foto: Immagine di archivio

Incurante di trovarsi in un appartamento che si affaccia proprio di fronte a una scuola media in piena attività e quindi piena di ragazzini, per oltre un mese si è mostrata alla finestra della sua abitazione completamente nuda, lanciandosi in alcune occasioni anche in effusioni con il suo fidanzato che era andato a trovarla. Per questo motivo una ragazza senese di 27 anni è stata denunciata nelle scorse ore dalla polizia di Siena con l'accusa di atti osceni. Ad allertare gli agenti sono stati gli stessi insegnanti della scuola e i genitori dei ragazzini dopo aver constatato che l'atteggiamento della donna non si trattava di una evento occasionale ma di un'abitudine che ormai andava avanti senza soste da settimane.

Come hanno raccontato docenti e genitori, la ventisettenne si mostrava completamente nuda dal suo appartamento in pieno giorno, esibendosi di frequente anche affacciata alla finestra di casa e rendendosi così perfettamente visibile dalle finestre della scuola di fronte dove ragazzini e professori erano costretti a sorbirsi lo spettacolo senza poter fare nulla. In alcuni casi inoltre la giovane donna, sempre completamente nuda, si accompagnava al fidanzato lasciandosi andare ad effusioni esplicite, il tutto sempre davanti alle finestre aperte. Un comportamento che infine ha spinto a chiamare la polizia.

Quando gli agenti delle volanti della questura di Siena l'hanno contattata per chiedere la sua versione, la giovane donna non ha negato di girare nuda per casa ma si è giustificata sostenendo di non essersi accorta di essere davanti ad una scuola. Anche per quanto riguarda le effusioni col suo ragazzo, ha spiegato di aver subito di recente un intervento chirurgico per il quale ha bisogno di un crema che il fidanzato le spalma quotidianamente. Tutte considerazioni che non le hanno risparmiato la denuncia.