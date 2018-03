Un incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 marzo, nel centro commerciale "Winter Cherry" a Kemerovo, in Siberia. Tragico il bilancio: già sei sono le vittime accertate, tra cui quattro bambini e due adulti, mentre sono 26 le persone trasferite in ospedale con ferite di varia entità. Ma la situazione potrebbe essere molto più grave. Altre fonti non confermate parlano addirittura di 8 minore deceduti. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle autorità locali, le fiamme sarebbero divampate in un cinema all'interno della struttura, distruggendo più di mille metri quadrati del mall. Sono circa 200 le persone fatte evacuare, secondo i media russi, ma sui numeri dell'operazione non vi è al momento alcuna conferma.

Molte persone hanno assistito all'esterno a scena drammatiche, ripresa anche da alcuni smartphone e finite sui social network, con decine di persone che si sono lanciate dalle finestre del centro pur di sfuggire alle fiamme. Ancora ignote le cause del rogo, mentre le autorità locali hanno dato il via ad una indagine per cercare di capire cosa abbia preso fuoco e abbia successivamente fatto bruciare tutto il resto. Un testimone ha raccontato: "Due piani del centro, quelli in cui ci sono le attrazioni per i bambini, sono stati oscurati da fumo nero in pochi minuti. Non si vedeva nulla, neanche le persone che correvano da un parte all'altra cercando invano una via d'uscita".