Vittima di porno-ricatto, per timore che le sue foto hot venissero diffuse a parenti e amici sui social network, un 40enne di Reggio Emilia è arrivato a pagare oltre ottomila euro, sotto minaccia. La vittima ha poi deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Brescello che hanno avviato le indagini individuando, dietro all'estorsione, un 18enne della provincia di Macerata.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si era iscritto ad un gruppo WhatsApp dedicato agli incontri intrattenendo una relazione virtuale con quella che credeva essere una donna e con la quale, nel tempo, si è scambiato foto intime che lo ritraevano completamente nudo. Non si è reso conto che così facendo stava finendo nella trappola intessuta dal suo aguzzino virtuale: ha incominciato a ricevere minacce circa la diffusione a parenti ed amici sui social di quegli stessi scatti intimi. Per questo motivo il 40enne reggiano inizialmente è sottostato al ricatto, pagando a più riprese importi da 50/100 euro: ben 146 pagamenti sono stati effettuati dal malcapitato per un importo complessivo di oltre 8.000 euro.

Quando pensava che i ricatti e le minacce fossero terminati, il suo persecutore si è rifatto vivo. E così, ascoltando i consigli dei suoi familiari, l’uomo ha trovato la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine di Brescello che hanno avviato le indagini risalendo al ricattatore. Non si trattava di una donna, come erroneamente ritenuto dalla stessa vittima, ma di un 18enne maceratese, ora finito nei guai. Con l’accusa di estorsione continuata, infatti, i militari dell’Arma reggiani l’hanno denunciato alla Procura.