Si è improvvisamente sentita male mentre attendeva in sala d'attesa di effettuare il trattamento estetico che aveva prenotato ed è stata salvata grazie alla prontezza di riflessi delle due estetiste di vent'anni titolari del centro. La vicenda è accaduta pochi giorni fa a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. La cliente stava aspettando in sala d'attesa di poter entrare in cabina per sottoporti al trattamento estetico che aveva prenotato, ma improvvisamente si è sentita male. La donna, di circa 50 anni, ha perso i sensi, colta da un improvviso attacco cardiaco. Le due ventenni non si sono perse d'animo e hanno immediatamente chiamato i soccorsi e, guidate da un medico del Suem di Treviso, hanno effettuato tutte le operazioni di rianimazione necessarie, salvando la vita alla cliente.

Le due ragazze hanno raccontato di non essere assolutamente esperte di tecniche di primo soccorso, ma di aver immediatamente percepito la gravità della situazione, descrivendo correttamente tutti i sintomi all'operatore in collegamento. Il medico del Suem di Treviso ha spiegato loro passo passo come effettuare un massaggio cardiaco alla donna, permettendo alle ragazze di salvarle la vita e di scongiurare eventuali danni fisici collegato all’interruzione della circolazione sanguigna e della respirazione fino all’arrivo dell’ambulanza, che è giunta sul luogo circa una ventina di minuti dopo. La donna è quindi stata stabilizzata al pronto soccorso di Treviso ed ora è ricoverata al reparto di terapia intensiva.