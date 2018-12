Dawn Walker era con la sua famiglia, si stava preparando per il cenone della vigilia di Natale, quando si è accasciata a terra improvvisamente. Portata di corsa in ospedale da un'ambulanza, purtroppo non c'è stato nulla da fare. La donna è morta al Lincoln County Hospital facendo piombare nello sconforto più totale tutti i suoi cari. Dawn, madre di tre figli, era solita andare a letto presto, e così suo marito Dale, 33enne, non si è preoccupato troppo quando la sera del 24 dicembre ha cominciato a mostrare segni di stanchezza. “Faceva tante cose durante la giornata e arrivava alla sera esausta, era solita andare a letto verso le 21-22. Per questo lì per lì non mi sono preoccupato quando sembrava addormentarsi – questo il racconto del marito marito – ma poi, tutto ad un tratto ha perso i sensi, e l'ho portata di corsa in ospedale”.

Sua figlia Terrianne era a più di 300 km di distanza nel Carmarthenshire, nel Galles, con il suo compagno, quando le è arrivata quella notizia terrificante: “Mi ha chiamato papà, e una delle prime cose che ha detto è che secondo i paramedici era improbabile che riuscisse a superare la notte. Con la famiglia del mio ragazzo ci siamo messi sulla nostra macchina e siamo corsi fino all'ospedale per assicurarsi che tutto fosse a posto”. Terrianne ha aggiunto: "Ci siamo svegliati tutti il ​​mattino seguente dopo aver dormito a malapena quella notte. Non abbiamo aperto regali e penso che l'unico cibo che abbiamo messo nello stomaco fosse un sandwich di tacchino ".

Dawn è stata poi trasferita al Pilgrim Hospital di Boston per sottoporsi a ulteriori trattamenti, ma il personale specializzato non è stata in grado di salvarla ed è morta alle 2 del mattino di Natale. Soffriva della sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) tipo vascolare, una malattia ereditaria che aveva già ucciso suo fratello, il padre e la nonna. “Mia moglie era una persona molto determinata e tenace, che ha reso felice tutti” ha detto ancora Dale.