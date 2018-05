Incidente stradale mortale nelle scorse ore nel Ravennate, lungo l’autostrada A14 dir. Un uomo di 36 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto, per cause in corso di accertamento, da una vettura che sopraggiungeva mentre lui si trovava a piedi per cambiare una gomma alla sua auto. Il dramma si è consumato nel serata di giovedì, intorno alle 21 all’altezza di Barbiano, nel territorio del comune di Cotignola, in provincia di Ravenna. La vittima è Rudi Fusi, residente a Migliarino, nel territorio di Fiscaglia, nel Ferrarese. Secondo quanto emerso in base ai rilievi sul posto e ai primi accertamenti degli uomini della polizia stradale di Lugo di Romagna, intervenuti sul luogo dell'incidente, il 36enne aveva fermato la sua vettura lungo la corsia di emergenza per sostituire una gomma forata quando un'auto che proveniva dalla stessa direzione lo ha travolto.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla vittima. Nonostante il tempestivo soccorsi dei sanitari giunti sul posto con un’ambulanza del 118, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne. Inutile anche l'interveto dell’elicottero di ‘Bologna Soccorso’ abilitato al volo notturno, che era stato allertato immediatamente. Illesi, anche se comprensibilmente sotto choc, i due uomini che erano a bordo dell'altra vettura.