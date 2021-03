Amazon festeggia l'arrivo della bella stagione con una buona notizia: l'inizio delle offerte di Primavera. Dalle 23:59 del 24 marzo fino al 31 marzo, nella pagina dedicata all'evento, Amazon proporrà tantissimi prodotti con degli sconti imperdibili che, in alcuni casi, arrivano anche al 70%.

Le categorie merceologiche interessate sono diverse tra le quali, segnaliamo, l'abbigliamento, sportivo e non, articoli tecnologici, prodotti per la casa, per il fai da te, elettrodomestici, accessori per il gaming e articoli dedicati alla prima infanzia.

Le offerte sono valide per tutti gli utenti ma per i clienti Amazon Prime il risparmio è maggiore: la consegna è gratuita ed i prodotti arriveranno il giorno successivo all'ordine. Per l'occasione Amazon ha riattivato anche il programma Amazon Warehouse che regala uno sconto extra del 30% sui prodotti classificati come usati ma in ottime condizioni garantiti al 100% da Amazon.

Offerte di Primavera: fino al 60% di sconto su prodotti tech

Partiamo subito con gli sconti più interessanti che riguardano gli articoli tecnologici come smartphone di ultima generazione, smart tv, Kidle e dispositivi intelligenti come Alexa.

Offerte di Primavera di Amazon: fino al 60% di sconto su prodotti per la casa e la cucina

Continuiamo il nostro listato con gli sconti imperdibili dedicati alla casa e alla cucina: grandi elettrodomestici delle migliori marche, come Samsung, Hoover e Bosh, prodotti per la pulizia della casa e tante altre occasioni da non perdere.

Offerte di Primavera: fino al 50% di sconto su prodotti fai da te

Per gli amanti del fai da te ci sono tante offerte su attrezzi per il giardinaggio o anche per i lavori in casa da non perdere. Date un'occhiata a quelle che abbiamo selezionato per voi.

49% di sconto sull'avvitatore Bosch Professional 06019G4202 GDX : avvitatore a massa battente con batteria e luce LED integrata che consente di lavorare anche al buio. Offre la possibilità di scegliere tra 3 differenti livelli di velocità preimpostati in base al tipo di lavoro;

: avvitatore a massa battente con batteria e luce LED integrata che consente di lavorare anche al buio. Offre la possibilità di scegliere tra 3 differenti livelli di velocità preimpostati in base al tipo di lavoro; 37% di sconto sul tagliasiepi elettrico Einhell GH-EH 4245 : tagliasiepi professionale pratico e maneggevole perfetto per il giardinaggio per tagliare siepi, arbusti e cespugli. Le lame sono in acciaio lavorate a laser e diamantate per assicurare una maggiore resistenza e precisione;

: tagliasiepi professionale pratico e maneggevole perfetto per il giardinaggio per tagliare siepi, arbusti e cespugli. Le lame sono in acciaio lavorate a laser e diamantate per assicurare una maggiore resistenza e precisione; fino al 30% di sconto su tutti i prodotti Post-it e Scotch : scotch, post-it, adesivi e colla e tanti altri articoli di cancelleria di cui fare scorta per i più disparati lavori di fai da te. Sono disponibili in diversi colori e formati;

: scotch, post-it, adesivi e colla e tanti altri articoli di cancelleria di cui fare scorta per i più disparati lavori di fai da te. Sono disponibili in diversi colori e formati; 15% di sconto sul kit di Dischi Abrasivi Tacklife: 100 pezzi di carta abrasiva dal diametro di 125mm con 8 fori. Sono compatibili con la levigatrice orbitale e ogni disco ha 8 fori e sono suddivisi in 5 tipologie differenti da 20 x 60cm, 20 x 80 cm, 20 x 120cm, 20 x 150 cm, 20 x 220 cm.

Offerte di Primavera: fino al 70% di sconto su articoli per il gaming

Continuiamo con tutti gli articoli per il gaming destinati agli appassionati dei videogiochi: cuffie, controller, videogiochi e tutto ciò che è necessario per garantire un'esperienza di gioco indimenticabile.

Offerte di Primavera Amazon: fino al 30% di sconto su prodotti per la prima infanzia

Le offerte da non perdere sono sicuramente quelle che interessano prodotti per la prima infanzia. Si sa che quando ci sono bambini in casa le scorte non bastano mai, allora, sarà meglio approfittare degli sconti e puntare al risparmio.

Offerte di Primavera di Amazon: fino al 40% di sconto sull'abbigliamento

Vale la pena dare un'occhiata anche alle promozioni attive sull'abbigliamento per cogliere delle vere e proprie occasioni. Ci sono i migliori marchi come Goldenpoint, Vans, Pepe e tutti articoli che faranno contenti tutti i tifosi e gli appassionati di sport.