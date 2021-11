Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia, il libro di Zerocalcare disponibile da oggi su Amazon L’attesa è finita: è disponibile da oggi, 25 novembre, “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia”, il nuovo graphic novel di Zerocalcare. Il libro racconta tutto ciò che è successo nel mondo nell’ultimo anno dal punto di vista del fumettista. Se avete voglia di leggerlo, lo trovate disponibile su Amazon.

Finalmente è uscito Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia: da oggi, 25 novembre, tutti potremo leggere il nuovo fumetto di Zerocalcare, già sulla bocca di tutti per la sua prima serie animata, Strappare lungo i bordi, uscita recentemente e disponibile su Netflix.

Questo graphic novel edito da Bao Publishing raccoglie diverse storie brevi in 224 pagine. Attraverso ognuna, il fumettista affronta i temi più caldi dell'ultimo anno esponendosi e offrendo il suo punto di vista. A conclusione, aggiunge una riflessione del tutto personale su questo periodo che è stato causa di malesseri interiori e scombussolamenti per molti, da diversi punti di vista.

A breve, Zerocalcare comincerà anche un tour che gli permetterà di presentarlo in diverse città d'Italia. Aspettando di incontrare l'autore, potete reperire il fumetto Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia su Amazon, in copertina rigida.

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia: di cosa parla il nuovo libro di Zerocalcare

La condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della pandemia, l'importanza della sanità territoriale, la cancel culture, la condizione degli ezidi in Iraq: questi sono i temi principali trattati nei racconti che compongono questo nuovo e particolarmente atteso graphic novel, un libro dalle forte tinte sociali.

A chiusura, un piccolo excursus personale in cui Zerocalcare racconta il suo ultimo anno e come ha percepito tutto questo mentre si apprestava a scrivere Strappare lungo i bordi, la sua prima serie animata, nonché la più vista su Netflix in questo momento.