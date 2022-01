Libri di fantascienza: 20 titoli da leggere almeno una volta Vi proponiamo la nostra selezione dei 20 libri di fantascienza da non perdere, dai classici come 1984 di George Orwell e Io, robot di Isaac Asimov a titoli recenti come Munderbot di Martha Wells.

A metà tra realtà e finzione, la fantascienza è un genere letterario che unisce scienza e fantasia, creando mondi paralleli e immaginando eventi futuri fantastici ma non impossibili, spesso fondati su elementi scientifici, in grado di affascinare da sempre i lettori di ogni età.

Tra classici intramontabili e titoli recenti, di libri di fantascienza in commercio ce ne sono moltissimi. La sezione dedicata al genere fantascientifico su Amazon, ad esempio, conta centinaia di volumi, dai più famosi di autori come Asimov e Orwell, a quelli ambientati nello spazio o in un futuro distopico, a quelli per bambini e ragazzi.

Per aiutarvi nella scelta vi proponiamo la nostra selezione dei 20 libri di fantascienza da non perdere, perfetti per gli appassionati del genere o per chi muove i primi passi in questo mondo.

1. Munderbot. I diari della macchina assassina

Vincitore dell'edizione 2021 del prestigioso Premio Hugo nella categoria "Serie", Munderbot. I diari della macchina assassina è un libro della scrittrice statunitense Martha Wells. In un mondo dominato dalle grandi corporazioni che utilizzano androidi per sorvegliare la popolazione, un gruppo di scienziati è impegnato nell'esplorazione di un lontano pianeta. L'Unità di Sicurezza che dovrebbe controllarli, però, è riuscita ad hackerare il proprio modulo di controllo, ottenendo l'accesso ai file multimediali destinati all'intrattenimento. Tra film, musica e serie tv, l'androide Munderbot inizia un viaggio alla ricerca di sé, scoprendosi diversa da ciò per cui era stata progettata.

2. 1984

Un classico della narrativa fantascientifica e uno tra i romanzi più famosi al mondo, 1984 di George Orwell è ambientato in un futuro distopico in cui il pianeta, a seguito di una devastante guerra, è diviso in tre super-potenze in lotta tra loro: Oceania, Eurasia ed Estasia. Uno dei tanti anonimi abitanti di una di esse, Winston, inizia nei confronti del regime una ribellione dapprima interiore, poi sempre più attiva, potendo contare sull'aiuto di Julia, una ragazza solo apparentemente assoggettata al sistema. Scritto nel 1948 ma fortemente attuale, questo romanzo è una denuncia contro il totalitarismo e il sempre maggior controllo dei mezzi di informazione, che portano all'annullamento dell'identità individuale.

3. Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo

Titolo di culto per gli appassionati del genere e non solo, Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams racconta le divertenti avventure di due viaggiatori delle galassie, Arthur Dent e Ford Prefect, impegnati nell'esplorazione dell'universo. In un remoto angolo della Spirale Ovest della Galassia c'è un piccolo sole giallo attorno a cui ruota un ancor più piccolo pianeta verde-azzurro, con forme di vita discendenti dalle scimmie. Proprio quel pianeta ha i giorni contati: dovrà infatti essere distrutto per far posto ad una circonvallazione iperspaziale. Questa raccolta comprende tutti e cinque i romanzi della fortunata saga, nata da una serie radiofonica della BBC e diventata in breve un riferimento tra i libri di fantascienza.

4. Fondazione. Il ciclo completo

Un volume da quasi 1500 pagine racchiude i sette libri della saga della Fondazione, altro caposaldo della narrativa fantascientifica. L'autore Isaac Asimov narra le vicende di Hari Seldon, fondatore della psicostoria, un modello matematico che consente di predire ciò che accadrà in futuro analizzando gli eventi passati. È grazie a questo modello che il protagonista pronostica il crollo dell'Impero Galattico, un evento che nel corso dei romanzi tenterà di evitare architettando il cosiddetto "piano Seldon". Nato come insieme di racconti brevi per il quale Asimov vinse il Premio Hugo nel 1966, quello della Fondazione è un ciclo composto dai tre romanzi originali scritti tra il 1951 e il 1953, a cui in seguito si aggiunsero i due sequel nel 1982 e nel 1986 e infine i due prequel, pubblicati rispettivamente nel 1988 e nel 1993.

5. Fahrenheit 451

Giganteschi schermi televisivi a tappezzare le città e libri banditi tanto da essere dati alle fiamme: è questo il futuro distopico in cui è ambientato Fahrenheit 451 di Ray Bradbury, che racconta la storia di Montag, un pompiere ‘al contrario', con il compito di appiccare gli incendi per bruciare i libri che i sovversivi conservano in casa. A dare una svolta inaspettata alla sua vita sarà l'incontro con una sconosciuta, che lo porterà a scoprire una vita diversa da quella che la dominante società tecnologica gli vuole imporre.

6. 2001 Odissea nello spazio

Ispirazione per l'omonimo film del 1968 diretto da Stanley Kubrick, 2001 Odissea nello spazio di Arthur C. Clarke accompagna il lettore in un viaggio alla volta di Giapeto, un satellite del pianeta Saturno, verso cui si dirige l'equipaggio della nave spaziale Discovery, con il compito di scoprire la natura del segnale inviato da un gigantesco monolite ritrovato sotto la superficie lunare e diretto proprio verso Saturno. Ad assistere i cosmonauti c'è HAL 9000, un potente computer in grado di riprodurre i meccanismi mentali, così simile agli umani da essere soggetto a impulsi omicidi e nevrosi. I protagonisti del romanzo dovranno tenerlo a bada se vogliono scoprire il segreto che si cela nel monolite, che potrebbe svelare l'origine della civiltà.

7. La fanta-scienza

La fanta-scienza è una raccolta dei cinque romanzi ‘scientifici' di H.G. Wells scritti tra il 1895 e il 1901, in cui l'autore trasforma le contraddizioni di un periodo di incertezza per l'impero britannico in narrazioni letterarie, immaginando la costituzione di un nuovo ordine politico, sociale e culturale. La macchina del tempo, L'isola del dottor Moreau, L'uomo invisibile, La guerra dei mondi e I primi uomini sulla luna sono titoli entrati di diritto tra le pietre miliari della fantascienza, che un appassionato del genere non può lasciarsi sfuggire.

8. Io, robot

Cosa distingue uomo e macchina? C'è davvero differenza? Sono questi gli interrogativi che induce la lettura della serie di racconti di Isaac Asimov intitolata Io, Robot. Storie ironiche e divertenti, ma anche a tratti commoventi, che parlano di androidi non poi così diversi dagli esseri umani, racconti capaci di far luce sulla vera essenza della natura umana e di cambiare la percezione che abbiamo dell'intelligenza artificiale come qualcosa di "altro" da noi.

9. Il racconto dell'ancella

Il mondo è devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono dominati da un regime totalitario e il corpo femminile è controllato al solo scopo di procreare: è questa l'ambientazione in cui si svolge Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. È la stessa protagonista, l'ancella Difred, a raccontare la sua storia in un futuro distopico non così distante dalla realtà, per un romanzo che scaglia una dura critica contro i regimi totalitari e l'ipocrisia della società moderna.

10. La svastica sul sole

Ne La svastica sul sole Philip K. Dick riscrive la storia, immaginando un mondo in cui la Seconda guerra mondiale è stata vinta dalle forze dell'Asse, e il mondo è sottomesso al credo della superiorità della razza ariana. Gli Stati Uniti sono stati divisi in due parti, una assoggettata al Reich, l'altra ai giapponesi, l'Africa è ridotta a un deserto, mentre l'Italia ha ottenuto ben poco dalla vittoria. Nel frattempo i nazisti inviano razzi su Marte e bombe atomiche sul Giappone, e sulle coste occidentali americane circola un testo secondo cui la vittoria della guerra sarebbe degli Alleati. Il romanzo è valso a Dick il Premio Hugo nel 1963 ed ha ispirato la serie Amazon "The Man in the High Castle".

11. La strada

In uno scenario post-apocalittico, dieci anni dopo la catastrofe nucleare che ha distrutto il mondo, tra strade deserte, macerie e bande di predoni, La strada di Cormac McCarthy racconta il viaggio verso sud intrapreso da un padre e un figlio, in cerca di migliori condizioni di vita. Il loro obiettivo è il mare, ma una volta raggiunto trovano solo una distesa d'acqua grigia, dove la temperatura non è più mite come speravano. Il cibo ormai scarseggia e i pericoli sono sempre in agguato, ma il loro viaggio deve proseguire, verso una salvezza possibile ma tutt'altro che certa.

12. Il mondo nuovo. Ritorno al mondo nuovo

Il mito del progresso è alla base del futuristico stato totalitario in cui è ambientato Il mondo nuovo di Aldous Huxley, dove il culto di Ford domina la società e i cittadini sono dei veri e propri prodotti industriali, concepiti in provetta. Fame, guerre e malattie non affliggono la società, ma al contempo le emozioni e i sentimenti sono banditi, così come ogni manifestazione di individualità: qualsiasi forma di amore è vietata in nome della produttività e del consumo. Appartenente al genere distopico, in questa edizione il romanzo è accompagnato dalla prefazione postuma del 1946 e dalla raccolta di saggi "Ritorno al mondo nuovo" del 1958, in cui l'autore riesamina le proprie intuizioni alla luce di quanto accaduto nei primi decenni del Novecento.

13. Solaris

Fantascienza filosofica per Solaris di Stanislav Lem, in cui l'autore racconta le vicende di un'astronauta giunto sul pianeta Solaris, luogo misterioso e in cui si avvertono strane presenze. Il pianeta stesso pare essere vivo, capace di sfidare le più basilari leggi della fisica senza conflagrare su sé stesso. Un diffuso senso di angoscia pervade gli ospiti della stazione spaziale, e ben presto contagia il protagonista: tra oggetti che si deformano senza apparente motivo e inquietanti apparizioni di fantasmi, l'atmosfera che si respira è carica di attesa e mistero. Un romanzo che affronta i principali quesiti filosofici, primo tra tutti quello dell'identità e dell'Io.

14. Dune. Il ciclo di Dune (Vol. 1)

Primo volume della saga di culto che ne conta sei, Dune è il romanzo di Frank Herbert vincitore del Premio Nebula e del Premio Hugo che ha ispirato l'omonimo film del 2021 del regista Denis Villeneuve. Sulla superficie di Arrakis, pianeta desertico e inospitale, cresce il melange, una sostanza che consente agli uomini di conoscere il futuro, aprire la mente e manovrare le astronavi che permettono gli scambi tra i mondi. Quando l'Imperatore sceglie Duca Leto per il governo del pianeta, l'equilibrio dell'Impero stesso si incrina, dando il via a scontri tra forze, popoli misteriosi e intelligenze sconosciute.

15. Hunger games. La trilogia

La saga di Hunger games firmata da Suzanne Collins si svolge a Panem, una nazione divisa in dodici distretti e governata da un regime totalitario, in cui ogni anno viene organizzato una sorta di reality televisivo – gli Hunger games, appunto – che vede sfidarsi 12 ragazze e 12 ragazzi estratti a sorte da ciascun distretto. I giochi, però, sono una vera e propria lotta per la vita: tra trappole e insidie disseminate lungo il percorso, il vincitore è solo uno, l'unico a salvarsi. La protagonista, Katniss Everdeen, si trova così costretta a dover scegliere tra sopravvivenza e amore, iniziando un viaggio che la porterà a contrapporsi al governo centrale, in una guerra ancor più pericolosa delle prove che ha dovuto affrontare nell'Arena. Hunger games, La ragazza di fuoco e Il canto della rivolta compongono questa trilogia di libri di fantascienza per ragazzi, da cui è stata tratta l'omonima saga cinematografica.

16. The 100

Sono trascorsi diversi secoli dal momento in cui i pochi sopravvissuti hanno lasciato la Terra a seguito di una devastante guerra atomica, e nessuno ha più fatto ritorno sul pianeta. Ora sono stati scelti 100 ragazzi, non graditi al regime poliziesco che nel frattempo si è insediato sulle navi spaziali dove vivono gli esseri umani, per tornare sulla Terra e capire se sia ancora abitabile: la natura selvaggia e il loro passato metteranno a dura prova i prescelti, in una continua lotta per la sopravvivenza. È da questo incipit che si sviluppa la quadrilogia di Kass Morgan di cui The 100 è il primo volume, a cui seguono Day 21, Homecoming e Rebellion, che ha ispirato l'omonima serie Netflix.

17. Ragazze elettriche

Nell'universo distopico immaginato da Naomi Alderman in Ragazze elettriche sono le donne a dominare il mondo e a sottomettere gli uomini, in un ribaltamento del potere in cui chi un tempo era la vittima ora esercita il proprio dominio in modo crudele. Le ragazze hanno infatti sviluppato una sorta di energia elettrica per difendersi da chi cerca di molestarle, che ora usano per distruggere e uccidere gli uomini, in una spirale discendente di progressivo abuso di potere.

18. Futura

Doppio prologo e doppio epilogo: Futura di Valerio Malvezzi contiene due storie parallele – scritte su pagine alternate – ambientate in un futuro ipotetico durante il periodo olografico, in cui le persone hanno la capacità di proiettare le proprie immagini nello spazio. Da un lato la caccia a un mercenario assoldato per uccidere il Papa, dall'altro la ricerca di un ricercatore universitario sfuggito ad un agguato che ha ucciso i suoi colleghi: un thriller fantascientifico che intreccia religione ed economia, e che terrà i lettori con il fiato sospeso fino alla fine.

19. 2119. La disfatta dei Sapiens

L'attrice e comica Sabina Guzzanti ha fatto il suo esordio come scrittrice con 2119. La disfatta dei Sapiens, romanzo che affronta con ironia temi attuali come pandemia e cambiamento climatico. È il 2119 e il mondo ha attraversato una lunga serie di catastrofi ambientali, al termine delle quali è stato instaurato un regime autoritario. La società è divisa: da un lato pochi milioni di super ricchi, molti dei quali membri del Consorzio delle multinazionali che controllano il web, dall'altro tre miliardi di migranti climatici costretti a vivere in campi d'accoglienza. I giornalisti di Holly, l'unico organo di informazione creato dagli esseri umani invece che dai robot, sono i soli ad opporsi al Consorzio, e verranno coinvolti in un susseguirsi di avvenimenti che possono portare alla fine della specie Sapiens. La salvezza sembra essere nella mani di Tess, fino a quel momento redattrice di una rubrica sui gattini.

20. Norby, il robot scombinato

Norby, il robot scombinato è un libro di fantascienza per bambini scritto a quattro mani da Isaac e Janet Asimov, che racconta la storia di un robot atipico, capace di disobbedire agli ordini ed estremamente fifone. Insieme al suo proprietario, il cadetto spaziale Jeff Wells, è impegnato a impedire a Ing l'Ingrato di diventare Imperatore della Terra. Adatto dai 9 anni in su, questo romanzo è l'ideale per avvicinare i più piccoli alla letteratura fantascientifica.