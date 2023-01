Libri da leggere nel 2023: le 15 novità in uscita tra romanzi, saggi e graphic novel Quali sono i libri da leggere nel 2023? Ecco quali saranno le novità in libreria tra saggi, thriller, polizieschi, graphic novel e romanzi psicologici.

Quali letture affronterete nel 2023? Se non avete ancora le idee chiare e avete bisogno di qualche consiglio, di seguito trovate alcuni tra i titoli più belli che vedrete sugli scaffali delle librerie nei prossimi mesi.

I generi su cui fare affidamento sono vari, ce n'è davvero per tutti i gusti: i gialli e i thriller vanno forse per la maggiore, ma saranno ben accontentati anche gli amanti dei saggi, delle autobiografie, delle graphic novel e dei romanzi leggeri, capaci di strappare un sorriso dopo una giornata storta.

Dunque, dopo aver riposto i libri che avete ricevuto a Natale, è tempo di dedicarsi alle nuove uscite del 2023, che potete acquistare nella vostra libreria di fiducia o, per comodità, su Amazon, facendo riferimento alla sezione libri.

1. La vita intima, Niccolò Ammaniti

Torna in libreria quest'anno Niccolò Ammaniti, con La vita intima. Un'esistenza all'apparenza perfetta viene scombussolata da un segreto che torna a galla: è il momento di fare i conti con il passato che, forse, poi così passato non è. La penna di Ammaniti è, come sempre, graffiante e incisiva.

2. La libreria dei gatti neri, Piergiorgio Pulixi

Les Chats Noirs è una libreria specializzata in gialli e romanzi polizieschi; Marzio Montecristo, il proprietario, l'ha chiamata così in omaggio a due gatti neri che la frequentano da sempre. Al suo interno, ogni martedì si svolge un gruppo di lettura: proprio questo gruppo ha aiutato una volta la polizia a risolvere un caso reale. Adesso, la sovrintendente Angela Dimase ha nuovamente bisogno del loro aiuto. La libreria dei gatti neri promette di lasciare incollati alle pagine.

3. Elena lo sa, Claudia Piñeiro

Rita viene trovata morta nel campanile della chiesa: il caso si risolve velocemente e viene archiviato. Sua madre, però, non è convinta che le cose siano andate esattamente così come sono state raccontate. Comincia, così, la sua personale ricerca della verità. Elena lo sa è un giallo avvincente e ben costruito.

4. Fame d'aria, Daniele Mencarelli

Un imprevisto può diventare la cosa migliore che ci sia capitata nella vita. O, almeno, è così per Jacopo, l'uomo protagonista di Fame d'aria. Il suo imprevisto si chiama Gaia e lo costringerà a riflettere sul valore dell'amore genitoriale e sul suo problema più grande: il disamore per la vita.

5. Spare. Il minore, Prince Harry

Il principe Harry è il reale più chiacchierato dell'epoca contemporanea. In Spare. Il minore, il rampollo inglese si racconta e si confessa, condividendo con i lettori i pensieri umani di un personaggio costretto a non mostrare le sue emozioni e i suoi dolori, neanche di fronte al lutto più terribile per un bambino, quello per la morte della madre.

6. It stars with us, Colleen Hoover

It starts with us. Siamo noi l'inizio di tutto è il libro perfetto per chi sta ricominciando a credere nell'amore. I protagonisti della storia sono Lily e Atlas: l'uno il primo amore dell'altra, si rincontrano dopo tanto tempo e riscoprono la passione. Il loro idillio, però, viene minacciato dal ritorno del ex marito di lei. Cosa sceglierà di fare Lily?

7. La presidente, Alicia Giménez-Bartlett

Vita Castellá, la presidente della Comunità Valenciana, viene trovata morta. Per gettare fumo sugli occhi su questa storia, i piani alti decidono di affidare le indagini a qualcuno di inesperto e inaffidabile: le sorelle Berta e Marta, appena uscite dall'Accademia di polizia. Il loro talento, però, lascerà tutti senza parole. La presidente è un libro da non perdersi assolutamente.

8. Colpi alla cieca, Javier Cercas

Questo 2023 vede il ritorno in libreria anche di Javier Cercas, scrittore stimato e scomparso da poco. Colpi alla cieca è la sua ultima opera, che vede le stampe postuma. Si tratta di una raccolta di contributi su argomenti di attualità e di politica, per comprendere al meglio il nostro tempo.

9. La notte di Kate, Charlotte Link

Sugli scaffali delle librerie, nei prossimi mesi, ci sarà anche Charlotte Link con La notte di Kate. Anche questa nuova uscita è un giallo: l'omicidio di una giovane donna viene collegato ad un caso archiviato anni prima. Qual è il nesso tra i due?

10. La figlia del sole, Nadia Fusini

La vita e la scrittura di Katherine Mansfield sono affascinanti e pregne di significato; per questo, Nadia Fusini ha deciso di farne un libro: La figlia del sole. Vita ardente di Katherine Mansfield esce quest'anno in una nuova edizione economica e flessibile.

11. Astenersi principianti, Paolo Milone

Come ci si abitua alla fine di una vita? Nessuno ne è capace. Per questo, Paolo Milone ha deciso di provare a sdrammatizzare con una sorta di prontuario, Astenersi principianti, in cui si delinea una lezione molto importante: sono gli istanti quelli a cui dobbiamo dare la massima importanza.

12. Sleeping beauties, Stephen King

Gli amanti delle graphic novel apprezzeranno Sleeping beauties, l'adattamento del romanzo di Stephen King. La storia ruota intorno ad una strana creatura dalla forza sovraumana che commette degli omicidi. Chi è? E come fare per fermarla?

13. Elogio del buio, Johan Eklof

Gli amanti dei saggi apprezzeranno sicuramente anche un'altra nuova uscita: Elogio del buio di Johan Eklof. Al centro di questo scritto c'è un problema molto urgente di questo momento storico: la troppa illuminazione e l'inquinamento luminoso.

14. No sleep till Shengal, Zerocalcare

Stavate attendendo anche il ritorno di Zerocalcare? Allora dovete assolutamente leggere anche No sleep till Shengal. Questa storia è ispirata alle cose che l'autore ha visto e sentito durante il viaggio in Iraq la primavera del 2021 ed è una fotografia precisa dell'attuale condizione geopolitica.

15. Radio Magia, Valerio Aiolli

Infine, vi consigliamo la lettura di Radio Magia di Valerio Aiolli. Toppa, Caio, Gipo sono adolescenti. Un bel giorno, si mettono in testa di dare vita ad una radio: quello che ne consegue è qualcosa di sì esilarante, ma anche particolarmente magico.