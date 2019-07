Il Prime Day di Amazon è terminato, ma come sempre il leader mondiale dello shopping online propone tante offerte ancora disponibili, alcune dedicate solo ai clienti Amazon Prime. Promozioni, offerte e sconti attivi su tanti prodotti, ma anche su molti servizi, con alcuni dispositivi top di gamma scontati fino al 62%.

Ecco quali sono gli sconti migliori da cogliere al volo oggi, senza pensarci due volte: prodotti per la cura della persona, dispositivi tecnologici e sconti sui servizi, come nel caso del periodo di prova gratuito per Kindle Unlimited, che già abbiamo segnalato ed è ancora disponibile.

Le offerte di oggi fino al 62% di sconto

Le offerte del giorno disponibili oggi su Amazon riguardano il mondo della cura dell'uomo e della donna, la lettura e i prodotti per la bellezza. Ecco quali sono le più vantaggiose:

Top seller del Prime Day ancora in sconto

Ecco i prodotti più venduti durante il Prime Day 2019, ancora con sconti interessanti:

L'offerta ancora attiva in esclusiva Prime

I clienti Amazon Prime possono approfittare dell'offerta dedicata a loro per uno dei servizi più interessanti di Amazon, ovvero Kindle Unlimited. Il servizio per gli appassionati della lettura mette a disposizione milioni di libri all'interno del suo catalogo, da scaricare e leggere sugli e-reader Kindle.

C'è ancora tempo fino al 31 luglio per approfittare dell'offerta, che prevede l'utilizzo di Kindle Unlimited gratis per 3 mesi, dedicata agli abbonati Amazon Prime. Chi non è iscritto a Prime ma vuole approfittare della promozione può provare Amazon Prime gratuitamente per un mese e fare scorpacciata di letture con Kindle Unlimited.