Le 10 storie di Natale per bambini più belle Le storie natalizie per bambini più belle in circolazione, per aspettare la festa più magica dell’anno insieme ai più piccoli e immergersi completamente nell’atmosfera.

Quello del Natale è un periodo magico, amato da tutti, ma in particolar modo dai bambini; è bello farli crescere con le tradizioni di famiglia, dai dolci alla decorazione dell'albero, passando per il presepe e lo scambio dei regali.

E che ne pensate di aggiungere ai riti natalizi anche quello delle storie a tema da raccontare? Potete condividere questo momento con i vostri figli prima di andare a dormire o il pomeriggio, prima di cena.

In libreria o su Amazon trovate numerosi racconti di Natale per bambini tra cui scegliere: ce n'è di tutti i gusti e per tutte le età, dai classici di Dickens e Rodari ai più moderni. Ciascuno di loro rimanda messaggi importanti e accompagna al 25 dicembre con dolcezza e allegria.

Un albero di Natale molto speciale

Cominciamo parlandovi del libro Un albero di Natale molto speciale, pensato per i bambini dai 3 anni in su, perché ricco di bellissime descrizioni. Inoltre, all'interno del libro sono posizionate delle lucine colorate che si accendono ogni volta che viene aperto.

I protagonisti della storia sono gli animali, intenti a collaborare per salvare il Natale. Ce la faranno?

Età di lettura: 3 anni

Il pianeta degli alberi di Natale

Tra i più grandi classici per ragazzi a tema natalizio c'è certamente Il pianeta degli alberi di Natale, un racconto di poche pagine scritto da Gianni Rodari, autore tra i più autorevoli del panorama letterario in fatto di storie per bambini.

Il protagonista di questa storia è Marco, un ragazzino che, ritrovatosi ad affrontare un viaggio spaziale in sella ad un cavallo, si imbatte in un pianeta fatto di solidarietà e amicizia.

Età di lettura: 9 anni

Le più belle storie di Natale

Sempre a Rodari appartiene Le più belle storie di Natale, una raccolta di racconti e filastrocche illustrata e pubblicata nella collana per ragazzi di Einaudi.

Ogni componimento suscita nei grandi e nei piccini allegria, magia e pace. Potreste decidere di leggerne uno ogni sera fino al 24 dicembre, per aspettare il Natale in famiglia in maniera alternativa.

Età di lettura: dai 5 anni in su

Lo schiaccianoci

E, a proposito di classici, chi non conosce Lo Schiaccianoci di George Balanchine? Siamo nel Regno dei dolci, un luogo incantato in cui i giocattoli prendono vita durante la notte. La piccola Marie si ritrova così a vivere un'avventura fantastica, durante la quale fa la conoscenza anche di uno schiaccianoci molto particolare.

Questa storia ha un fascino senza tempo, capace di incantare i lettori di tutte le età e che ha ispirato anche un famosissimo balletto di danza.

Età consigliata: a partire da 4 anni

Il canto di Natale

A proposito di racconti di Natale, non potevamo non menzionare Il canto di Natale di Dickens, la storia che ha ispirato film, cartoni animati e fumetti.

Ebenezer Scrooge è un vecchio avaro che detesta il Natale e la gente. La sera della vigilia, delle strane visite cambiano la sua prospettiva nei confronti della vita. E, finalmente, imparerà a capire quali sono le cose che contano davvero.

Età di lettura: dai 7 anni in su

Il pacchetto rosso

Un misterioso pacchetto rosso e un piccolo paesino di montagna in cui la gente, passandoselo di mano in mano, migliora la qualità della propria vita e diventa più felice. Cosa contiene? Qual è la sua vera magia?

Il pacchetto rosso è un libro divertente, tenero, per prepararsi al Natale con dolcezza e continuare a credere nella gentilezza e nella bellezza dei rapporti umani.

Età di lettura: 5 anni

I racconti di Natale di Peter Coniglio

Peter Coniglio è il personaggio reso famoso dalla penna di Beatrix Potter ed entrato di diritto nel panorama letterario inglese anche per come viene rappresentato graficamente.

I racconti di Natale di Peter Coniglio è una raccolta di storie brevi a tema che si apre con la storia di questo simpatico coniglietto e della sua famiglia.

Età di lettura: 5 anni

Il lupo che non amava il Natale

Lupo è davvero contrario al Natale, fosse per lui passerebbe tutto il periodo delle feste chiuso nella sua tana, lontano da tutti gli animaletti gioiosi. Ma i suoi amici sono intenzionati a fargli cambiare idea sul periodo più bello dell'anno.

Il lupo che non amava il Natale è il racconto da leggere ai bambini che stanno ancora scoprendo la magia del Natale.

Età di lettura: 3 anni

24 storie per aspettare il Natale

Una storia al giorno per 24 giorni, dal 1 dicembre fino alla vigilia di Natale. 24 storie per aspettare il Natale sotto le stelle è una raccolta di racconti da leggere per aspettare la nascita di Gesù e sentire davvero lo spirito di queste feste.

Le storie che compongono quello che potremmo definire un calendario dell'avvento letterario sono tutte diverse e tutte corredate da immagini.

Età di lettura: 4 anni

Miracolo in una notte d'inverno

Concludiamo i nostri consigli di lettura per bambini con Miracolo in una notte d'inverno di Marko Leino, un racconto avvincente che ha conquistato chiunque lo abbia letto.

Mentre giocano in riva al mare, due bambini si imbattono in una scatola di legno; al suo interno trovano un antico orologio da taschino e un biglietto con su scritto "Felice Natale, cara piccola Ada. Tuo fratello Nikolas". Con l'aiuto del nonno, i due cercano di scoprire quale sia la storia dietro quel biglietto. E i risultato è una catena d'amore non indifferente.

Età di lettura: 9 anni