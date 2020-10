Dopo il rinvio causato dal Covid-19, sono oramai ufficiali le date del Prime Day 2020 di Amazon, che si svolgerà in Italia il 13 e 14 ottobre. L'attesissimo evento, che negli anni scorsi si è tenuto a luglio, regalerà due giorni di sconti, offerte e promozioni vantaggiose agli abbonati Amazon Prime. Particolare attenzione anche alle piccole e medie imprese, con promozioni dedicate per supportarle in questo momento di crisi.

Quando si terrà il Prime Day 2020: la data in Italia

Come si legge sulla pagina dedicata all'evento, il Prime Day 2020 in Italia si terrà il 13 e 14 ottobre, dalle 00:01 di martedì 13 ottobre, fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre. Le offerte, però, non si limiteranno a questi due giorni: a partire dal 28 settembre e fino al 12 ottobre, sul marketplace americano sono già state rese disponibili le prime offerte, con due settimane di Pre-Prime Day altrettanto vantaggiose. Durante queste due settimane di "lead-up" al Prime Day, gli utenti Prime potranno approfittare di interessanti riduzioni di prezzo sui prodotti delle principali categorie merceologiche: dall'elettronica di consumo ai prodotti per la casa e la cucina oltre che di sconti su moda e abbigliamento.

Prime Day o Black Friday?

Il Prime Day 2020 si terrà, quindi, a metà ottobre, ad un mese circa di distanza dal Black Friday che, in genere, si tiene alla fine di Novembre. La vicinanza dei due eventi spinge a chiedersi se conviene acquistare un prodotto o dedicarsi agli acquisti natalizi durante il Prime Day oppure attendere il Venerdì Nero, nella speranza di approfittare di un ulteriore riduzione del prezzo. In linea generale, Amazon ha dichiarato che già durante questo Prime Day riserverà offerte esclusive proprio in ottica natalizia, permettendo agli utenti, dunque, di iniziare già a pensare ai propri regali. Gli sconti che saranno attivati durante il Prime Day, dunque, potrebbero essere anche più vantaggiosi rispetto al Black Friday.

Le offerte del Pre – Prime day 2020

Come abbiamo già detto, in attesa del 13 e 14 ottobre, Amazon ha già reso disponibili una serie di sconti e di promozioni anticipate di cui poter già approfittare:

Supporto alle piccole e medie imprese

Tra le offerte anticipate al Prime Day alcune sono dedicate alla piccola e media imprese. Nel comunicato ufficiale di Amazon si legge, infatti, che “nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano.”

In quest'ottica, interessante è l'iniziativa "Spendi 10, ricevi 10" che Amazon ha deciso di dedicare alle piccole e medie imprese: tutti gli utenti che nelle due settimane precedenti al Prime Day acquisteranno prodotti di queste imprese, riceveranno un buono sconto di 10 euro da utilizzare il 13 e 14 ottobre. La promozione è valida su una selezione di prodotti disponibili in questa pagina.