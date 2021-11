iPad, iPhone e AirPods: tutti i prodotti Apple in offerta su Amazon per il Black Friday 2021

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday 2021 è in corso. Migliaia sono le offerte disponibili su Amazon. In particolare, gli amanti della tecnologia potranno approfittare degli sconti applicati su iPhone, Ipad, tastiere, smartwatch e tutti gli altri dispositivi a marchio Apple, difficili da trovare a prezzi vantaggiosi.

Ecco quali prodotti a marchio Apple trovate ad un prezzo ridotto nella giornata di oggi nella sezione dedicata al Black Friday su Amazon.

Apple iPad Pro 11" 128 GB

La prima offerta di cui potete approfittare è quella che coinvolge l'iPad Pro della Apple con schermo da 11 pollici. Si tratta di un dispositivo di terza generazione, con 128 giga di memoria, connessione WiFi e tre fotocamere: La batteria ha un'autonomia elevata ed è possibile collegare al dispositivo diverse unità esterne contemporaneamente senza rallentarlo.

iPad Pro 12,9" 128 GB

In alternativa, potete valutare l'acquisto dell'iPad Pro di quinta generazione, dotato di uno schermo più grande che consente una migliore esperienza di visualizzazione e lettura dei file, ideale soprattutto in caso di lavoro o studio. Anche in questo caso potrete usufruire di una memoria interna da 128 giga e sfruttare il sistema operativo iOs 14.

Apple AirPods Pro con custodia di ricarica

Se stavate cercando delle nuove cuffie wireless, non perdetevi le AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe di ultima generazione, disponibili a quasi 50 euro in meno. Sono resistenti all'acqua, cancellano automaticamente il rumore e calibrano il livello dell'audio in base alla forma dell'orecchio, per garantire un'esperienza di ascolto migliore.

Apple AirPods (seconda generazione)

Se volete spendere una cifra minore, potete scegliere di acquistare le AirPods di seconda generazione. Sebbene il livello di tecnologia sia minore di quello del modello pro e non isolino automaticamente il suono dal rumore, garantiscono comunque elevate prestazioni durante l'ascolto e possono essere ricaricate sia tramite custodia che tramite cavo.

IPhone 12 mini 64 GB

Chi stava pensando di cambiare telefono può approfittare dell'offerta riservata all'iPhone 12 mini, uno tra i più recenti modelli di casa Apple. Lo trovate disponibile in diversi colori. L'offerta riguarda la versione da 64 gigabite, con display da 5,4 pollici e doppia fotocamera da 12 megapixel.

Apple Watch Series 3

Il regalo di Natale ideale per gli sportivi potrebbe essere l'Apple Watch Series 3, l'orologio tecnologico con cassa in alluminio grigia e cinturino nero; è dotato di gps, rileva l'altitudine e il battito cardiaco, può essere utilizzato anche in acqua e consente anche di ascoltare musica e podcast. Lo trovate disponibile anche nella versione in bianco.

Apple Watch Series 6

Più tecnologico e completo è l'Apple Watch Series 6, appartenente ad una fascia di prezzo superiore, ma comunque disponibile ad un prezzo competitivo. Simile al modello precedente, è dotato di un chip più veloce e consente anche di effettuare chiamate e leggere messaggi.

Magic Mouse

Tra gli accessori per il pc in offerta troviamo Magic Mouse, modello compatibile con tutti i Mac. Potete scegliere se utilizzarlo nella versione wireless o se collegarlo al pc tramite il cavo incluso nella confezione; è sottile e leggero ed è dotato di batteria ricaricabile a lunga durata.

Apple Pencil (seconda generazione)

Precisa e facile da utilizzare, l'Apple Pencil è perfettamente compatibile con gli iPad Air e gli iPad Pro di ultima generazione. Si aggancia magneticamente al dispositivo e può essere ricaricata anche con un dispositivo wirless.

Apple Pencil (prima generazione)

Se avete un budget più ridotto o avete un modello di iPad non di ultima generazione, potrebbe fare al caso vostro l'Apple Pencil di prima generazione, compatibile con le versioni precedenti e in grado di garantire lo stesso grado di efficienza durante l'utilizzo.

Apple Magic Keyboard per iPad

Veloce, facile da collegare al dispositivo e con tasti di dimensione standard, la Magic Keyboard per iPad è pensata per chi non è amante dell'esperienza touch e non è pratico nell'utilizzo del pennino. Una volta chiusa, diventa una custodia protettiva per lo schermo.

Apple Magic Keyboard per Mac

Anche l'Apple Magic Keyboard per Mac è in sconto. La trovate disponibile nella versione italiana, inglese, danese, francese, araba e cinese. Scegliete quella che preferite in base alla lingua scritta che utilizzate più di frequente. Si collega al monitor tramite connessione Bluetooth in pochi minuti ed è dotata di batterie ricaricabili a lunga durata.

Apple Magic Keyboard con tastierino numerico

Ma c'è di più. Su Amazon, in occasione del venerdì nero, trovate in sconto anche la tastiera integrata con il tastierino numerico, posizionato sulla destra. Questa versione è ideale per coloro che devono misurarsi con calcoli, formule e ragionamenti scientifici.