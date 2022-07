Il Prime Day 2022 arriva in anticipo con le offerte di Amazon Warehouse Dall’8 all’11 luglio 2022, in attesa del Prime Day 2022, Amazon anticipa le offerte con uno sconto aggiuntivo del 10% sui prodotti Amazon Warehouse, il servizio di vendita di articoli restituiti come nuovi o usati certificati.

Da oggi, venerdì 8 luglio 2022, fino alla mezzanotte di lunedì 11 luglio, Amazon anticipa il Prime Day 2022 con Amazon Warehouse, la sezione dedicata ai prodotti usati, testati e venduti a un prezzo molto vantaggioso. In occasione del Prime Day, dunque, sugli articoli Warehouse è previsto uno sconto aggiuntivo del 10%, applicato direttamente a carrello.

A quest'ultimo, seguirà l'offerta del 12 e 13 luglio: un risparmio del 20% su un'altra selezione di articoli, valido durante il Prime Day 2022.

I dispositivi Warehouse sono definiti "resi di qualità", poiché vengono sottoposti a una serie di operazioni di verifica, ripristino e pulizia. Possono presentare qualche difetto estetico, ma assicurano il massimo delle prestazioni a un prezzo davvero competitivo. Una volta immessi di nuovo sul mercato, infine, godono di tutti i vantaggi Amazon: assistenza clienti, garanzia, spedizione veloce e diritto di reso.

In relazione al grado di usura, vengono classificati secondo le diciture seguenti: "usato – come nuovo", per gli oggetti in perfette condizioni e con qualche danno recato solo all'imballaggio; "usato – ottime condizioni", per i dispositivi poco utilizzati e con impercettibili danni estetici; "usato – buone condizioni", quando potrebbero esserci piccoli danni esterni o accessori mancanti; "usato – condizioni accettabili", per indicare i prodotti con segni di usura più visibili.

Scopriamo insieme le offerte più vantaggiose sugli articoli Amazon Warehouse, suddivisi per categoria: dispositivi tech, accessori, sport, tempo libero e molto altro.

I migliori sconti di Amazon Warehouse per il Prime Day 2022

Ma quali sono le migliori offerte sui prodotti Amazon Warehouse?

Di seguito, troverete le promozioni più vantaggiose su tantissimi articoli usati certificati, a cui dovrete aggiungere lo sconto ulteriore del 10% previsto per il Prime Day: pc, smartphone, elettrodomestici, smartwatch, smart tv, fotocamere e tanto altro.

PC, tablet e smartphone

Le offerte sui dispositivi tech sono forse quelle più vantaggiose, poiché i device elettronici presentano spesso prezzi molto elevati. Di seguito, vi proponiamo le promozioni migliori su PC, tablet e smartphone Amazon Warehouse, venduti a prezzi inferiori rispetto al nuovo, a cui si aggiunge un ulteriore 10% di sconto fino all'11 luglio.

Smart TV

Se avete intenzione di sostituire il vostro vecchio televisore, perché non approfittare delle offerte che precedono il Prime Day 2022 e comprare una smart TV? Di seguito, troverete 5 TV Amazon Warehouse delle migliori marche, come LG, Xiaomi e Philips, al cui costo già conveniente si aggiungerà un ulteriore 10% di sconto.

Elettrodomestici per la casa e la cucina

Acquistare elettrodomestici per la casa e la cucina può rivelarsi davvero vantaggioso se si scelgono i prodotti Amazon Warehouse: resi di qualità, testati e venduti a un prezzo competitivo. Fino all'11 luglio, poi, potrete usufruire anche di un 10% di sconto su macchine per il caffè, aspirapolvere, planetarie e altri articoli, proprio come quelli proposti di seguito.

Fotocamere e accessori

Se la vostra passione è la fotografia, è arrivato il momento di approfittare delle offerte Amazon su fotocamere e accessori Warehouse. Di seguito, vi proponiamo una selezione delle promozioni più vantaggiose non solo sulle macchine fotografiche ma anche su diversi obiettivi, venduti a prezzi davvero convenienti.

Sport e tempo libero

Se desiderate sfruttare al meglio le calde giornate estive con della sana attività fisica, avrete sicuramente bisogno di una bici o di uno smartwatch. Fino all'11 luglio, potrete scegliere i dispositivi per lo sport e il tempo libero di Amazon Warehouse, venduti a un prezzo competitivo e scontati di un ulteriore 10% prima del tanto atteso Prime Day 2022.