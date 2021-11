Il Black Friday continua con il Black Weekend: le migliori offerte su Amazon Il Black Friday è ormai finito, ma niente paura, gli sconti continuano. Di seguito trovate le migliori offerte proposte da Amazon per il Black Weekend. Avete tempo per fare acquisti fino a domenica.

Non siete riuscite a trovare ciò che cercavate durante il Black Friday 2021 o non avete fatto in tempo a dare un'occhiata alle opportunità da cogliere? Nessun problema. Su Amazon gli sconti continuano per tutto il fine settimana. Grazie al Black Weekend avrete altri due giorni per fare i vostri acquisti.

Dagli smartphone ai Kindle di ultima generazione, passando per gli epilatori Braun e altri elettrodomestici e dispositivi, la scelta a vostra disposizione è davvero molto ampia.

Black Weekend: i prodotti e dispositivi in sconto per tutto il fine settimana su Amazon

Ecco quali sono i prodotti e i dispositivi dei cui sconti dovete approfittare nel fine settimana. Potete approfittarne per portarvi avanti con i regali di Natale o finalmente comprarvi quella cosa che desideravate da tempo. Le offerte coinvolgono tutte le categorie merceologiche e sono davvero convenienti.

65% di sconto sugli auricolari Sony WF-XB700 , senza fili, con microfono integrato e una batteria a lunga durata che concede fino a 18 ore di autonomia. La struttura tri-hold è sicura, ergonomica e confortevole. Sono disponibili in colore nero.

61% di sconto sull'epilatore Rowenta EP5660, apprezzato da tutti soprattutto per la sua silenziosità. Realizzato con la tecnologia Micro-Contact, lavora ad una potenza di 4,8 watt e dispone di 7 accessori per garantire risultati precisi senza rovinare la pelle.

60% di sconto sull'altoparlante intelligente Echo Dot di terza generazione integrato con l'assistente vocale Alexa. Permette di ascoltare musica e podcast, ma anche di comandare tutti i dispositivi intelligenti presenti in casa.

53% di sconto sul regolabarba Panasonic ER-GB80-H503 utilizzabile anche per tagliare i capelli e accorciare i peli sul petto e sulle gambe, grazie alla possibilità di regolare la profondità del taglio da 1 a 20 millimetri. Si ricarica in un'ora e un'autonomia di 50 minuti. Nella confezione sono compresi 3 pettini e una borsetta da viaggio.

52% di sconto sulla scopa elettrica Hoover H-FREE 200 HF222UPT, multifunzione, ricaricabile e senza fili. Realizzata con tecnologia ciclonica, ha un'autonomia di 40 minuti ed è fornita anche di spazzola per eliminare i peli degli animali dai tappeti e dagli angoli del divano.

50% di sconto sull'idropulsore Panasonic EW-1311, un modello a tripla azione, che consente di scegliere tra 3 diverse modalità di getto, regolabili a seconda della sensibilità delle gengive. Il beccuccio rotante fa sì che la pulizia ci sia anche in profondità.

46% di sconto sul Silk-épil Braun 9, un epilatore da donna di ultima generazione con 13 accessori e una borsa da viaggio inclusi nella confezione. Grazie al sensore di cui è dotato, riesce ad indicare la pressione giusta da esercitare per rimuovere anche i peli poco visibili.

46% di sconto sulla scopa a vapore Polti Vaporetto SV440, capace non solo di pulire le superfici, ma anche di igienizzare, eliminando i batteri. Lavora ad una potenza massima di 1500 watt e ha un contenitore dalla capienza di 0,3 litri.

44% di sconto sul regolabarba Braun MGK3242, un modello 7 in 1 che consente di rifinire i dettagli ed effettuare scalature e sfumature in maniera precisa, grazie ai 5 accessori compresi nella confezione. Si ricarica in 8 ore e ha 80 minuti di autonomia.

43% di sconto sul Fire TV Stick 4K con comandi vocali per accedere ai diversi servizi solitamente dedicati alle smart tv, tramite l'assistente vocale intelligente Alexa. Garantisce un audio di qualità, come quello del cinema. Consente di salvare i contenuti preferiti per ritrovarli più facilmente.

40% di sconto sul ferro da stiro Philips 3000 Series STH3020, piccolo e compatto, ideale da portare con sé durante un viaggio; è del tipo a vapore e può essere utilizzato non solo nella maniera classica, ma anche per la stiratura verticale, per rinfrescare giacche e camicie dopo averle tolte dalla valigia.

40% di sconto sullo spazzolino elettrico Xiaomi Mi Smart T5000, con motore sonico a levitazione magnetica, un sensore a pressione, il riconoscimento e la memorizzazione della gestualità e la possibilità di gestire il dispositivo tramite connessione internet.

39% di sconto sul monitor Samsung HRM UE590 da 28 pollici, con pannello TN, due ingressi HDMI, un display port e un ingresso audio. Rimanda immagini ad alta definizione ed è ideale per gli appassionati del gaming.

35% di sconto sul monitor Samsung SJ55W da 34 pollici, con schermo ultra sottile e disponibile in colore grigio metallizzato. Nella confezione è disponibile anche un supporto per appenderlo alla parete o il braccio per spostarlo in avanti.

34% di sconto sullo smartphone Oppo A74 con display da 6,43 pollici AMOLED, una RAM 6 giga e una memoria interna da 128 giga. Disponibile in vari colori, consente di utilizzare due sim contemporaneamente. Lo trovate disponibile in diversi colori.

30% di sconto su notebook Chromebook Asus CX1100CNA con monitor da 11,6 pollici, schermo HD, processore Intel Celeron N3350, una RAM da 4 giga e una memoria interna di 32 giga. All'interno trovate installato il sistema operativo Chrome.

30% di sconto sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 692 , dotato di connessione WiFi e controllabile anche da smartphone o tablet. Riesce ad aggirare gli ostacoli, una volta memorizzato il percorso, e può essere utilizzato per pulire qualsiasi tipo di superficie e i tappeti.

25% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A03s, con display Infinity-V HD+ da 6,5 pollici, 3 giga di RAM e 32 giga di memoria interna, con la possibilità di introduzione di memoria esterna. La batteria a lunga durata garantisce autonomia di 24 ore al minimo delle prestazioni.

22% di sconto sullo smartwatch Apple Watch Series 3, disponibile in nero o in bianco. Dispone di GPS e consente di rispondere anche a chiamate e messaggi, oltre che di sentire la musica e monitorare la propria frequenza cardiaca durante l'attività sportiva. Può essere utilizzato anche in acqua.

20% di sconto sul Kindle Paperwhite di ultima generazione, con schermo da 6,8 pollici e 8 gigabite di memoria. La luce regolabile consente di personalizzare l'esperienza di lettura a proprio piacimento. Le pagine si girano velocemente e la batteria dura a lungo.