I 14 libri più letti di influencer e youtuber italiani: da Valeria Angione a Me Contro Te Sono tanti gli Influencer e gli youtuber italiani che sono passati dal web agli scaffali delle librerie. Dopo aver raggiunto un numero considerevole di seguaci sulle pagine Instagram o sui canali Youtube, scrivere un libro è stato per il loro il passo successivo per permettere ai loro followers di conoscerli meglio e per approfondire aspetti significativi delle loro vite. Tra romanzi, autobiografie e libri per bambini, ecco una lista contenente i 14 libri più letti degli influencer e degli youtuber italiani nella quale sono presenti non solo nuove uscite, come “Riparti da Te (cna) di Valeria Angione, ma anche quelli che sono diventati veri propri “cult” del genere, come “The Blonde Salad” di Chiara Ferragni, “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” di Giulia De Lellis e “Le fantafiabe di Luì e Sofì” degli youtuber Me Contro Te.

Sono diversi gli influencer e gli youtuber italiani che, dopo aver conquistato milioni di followers su Facebook, Instagram o Youtube, hanno deciso di raccontare la loro vita, la storia del loro successo o un periodo particolarmente significativo della loro esistenza così da poter condividere con i loro seguaci anche la loro personalità e i loro lati più intimi.

Infatti, siamo abituati a vedere influencer e youtuber in video, dove i filtri dominano e tutto sembra lontano dalla "vita vera", ma nella scrittura c'è qualcosa di più intimo che va al di là della semplice immagine. Gli argomenti trattati nei libri sono diversi e ognuno vuole mandare un messaggio chiaro.

Tra autobiografie, libri divertenti, romanzi, libri di ricette e raccolte di fiabe per bambini, il successo dei libri degli influencer è innegabile e il fenomeno è riscontrabile nei record di vendite e nelle copie esaurite a pochi giorni dagli annunci ufficiali che, ovviamente, vengono effettuati sulle rispettive pagine ufficiali.

Di seguito troverete una lista contenente i 14 libri più degli influencer e degli yotuber italiani, tra uscite recenti e veri e propri best-sellers: partiremo, infatti, da "Riparti da Te (cna)" di Valeria Angione, passando per "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!" di Giulia De Lellis, fino ad arrivare a "Le fantafiabe di Luì e Sofì" degli amatissimi youtuber italiani Me Contro Te e all'iconico "The Blonde Salad" di Chiara Ferragni.

1. Riparti da Te (cna), di Valeria Angione

Iniziamo subito con una prossima uscita: con grande sorpresa dei suoi follower, Valeria Angione ha annunciato l'uscita del suo primo libro. L'influencer napoletana esordisce nel mondo dei social nel 2015, quando apre un canale Youtube sul quale condivide video sulla quotidianità ed ironizza sulla vita universitaria. Oggi è una tra le influencer più popolari e su Instagram vanta ben 729 mila follower.

Riparti da Te (cna) è il titolo del suo libro, pre-ordinabile su Amazon, in uscita il 5 ottobre. La prefazione del libro è molto chiara e diretta, così come lei ama essere con i suoi follower. Ecco una piccola anteprima:

"Quante volte avete pensato di non farcela? Forza, dite la verità. Prima o poi capita a tutti, e non c’è niente di male ad ammetterlo. È successo anche a Valeria Angione. Nessuno come lei sa che cosa significhi custodire un piccolo, prezioso sogno nel cassetto, e avere paura di non farcela. Il punto è che da bambini ci si fa un’idea del mondo guardando i cartoni animati alla tv, e tutto sembra facile. Anzi, facilissimo.

Prendete le Winx, per esempio. Sono le amiche perfette, sempre pronte ad aiutarsi l’un l’altra. E, confessate, chi non le vorrebbe delle amiche così, chi? Ma nella realtà le cose sono molto più complicate, e non solo per quanto riguarda le amicizie. Valeria lo sa bene. Eppure, c’è una cosa che ha imparato crescendo: l’importante è non smettere mai di sognare. Perché nessuno può convincervi a restare a terra se voi desiderate volare. E, ricordate, niente è impossibile se ci credete davvero. Parola di Tecna."

2. Le corna stanno bene su tutto: Ma io stavo meglio senza!, di Giulia De Lellis

Il più commentato, criticato, amato e acquistato è senza dubbio quello di Giulia De Lellis. L'influencer, diventata famosa dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ha poi conquistato ben 5 milioni di follower in pochissimo tempo sul suo profilo Instagram. Le corna stanno bene su tutto: Ma io stavo meglio senza! è un romanzo autobiografico scritto in collaborazione con Stella Pulpo e pubblicato in Italia nel 2019. Il libro racconta il tradimento che ha subito da parte di Andrea Damante, il tronista conosciuto proprio nel programma di Canale 5 e con cui è stata protagonista nella scelta più seguita dello show.

3. Sei bella come sei, di Clio Zammatteo

Sei bella come sei è il libro scritto da Clio Zammatteo, conosciuta dal grande pubblico dei suoi followers come Clio Make Up, una giovane donna appassionata di trucco che intraprende la sua carriera da giovanissima, quando decide di trasferirsi a New York. Il libro racconta proprio la sua esperienza nella Grande Mela, dove si trova alle prese con un luogo ricco di opportunità, imprevisti e nuove conoscenze. Clio rivela al suo pubblico come questa opportunità le ha cambiato la vita e come è arrivata al grande successo. Sei bella come sei è un romanzo fresco ma anche intimo e personale per l'autrice, che si mette a nudo per i suoi lettori, per spronarli a credere sempre nei propri desideri affinché possano diventare realtà!

4. Non mi sono mai piaciuta, di Valentina Dallari

Non mi sono mai piaciuta è il libro di Valentina Dallari, nota anche lei per aver partecipato a Uomini e Donne. Ad oggi vanta ben 1 milione di follower su Instagram. La ragazza si racconta ripercorrendo la travagliata storia dell'anoressia, di come i social, anche se rappresentano un ottimo canale di comunicazione, sono pungenti e possono far emergere molte insicurezze a causa dei commenti degli hater. Questo libro vuole essere un monito per tutte le ragazze che non si accettano e che non si piacciono, offrendo loro dei consigli su come superare un momento di fragilità nell'attuale società in cui i canoni di bellezza sono distorti e aumentano notevolmente le insicurezze.

5. Per tutto il resto dei miei sbagli, Camihawke

Camilla Boniardi, aka Camihawke è un'influencer che ha iniziato la sua carriera come speaker radiofonica di Radio2. Entra nel mondo del web dapprima sul social Snapchat e, successivamente, su Instagram e Facebook. Per tutto il resto dei miei sbagli, edito da Mondadori, è un romanzo non totalmente autobiografico, ma che esprime un disagio generazionale a partire alcune esperienze personali. Il libro racconta la storia di Marta, una ragazza che vive nel costante senso di inafferrabilità, che non si sente mai abbastanza per gli altri e che dubita di ogni scelta che compie. È, quindi, alla costante ricerca di perfezione, di un'immagine ideale per gli altri, senza preoccuparsi di sé stessa e di cosa la rende davvero felice. La vita, come questa storia, non è altro che una lunga battaglia contro la sindrome dell'impostore.

6. Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, di Tommaso Zorzi

Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri è il romanzo di Tommaso Zorzi, uscito nel 2020. L'influencer, vincitore del Grande Fratello Vip 2020, conta su Instagram ben 1,8 milioni di follower. Il romanzo racconta la storia di Filippo Villa, un giovane ragazzo milanese, giornalista sportivo e party-boy, alla ricerca dell'amore. Una serie di incontri, avventure e sventure: la vita intricata di un giovane ragazzo alla ricerca del suo posto nel mondo, con affianco la sua anima gemella. Ma si sa – come afferma Zorzi – che siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri, ma quando si tratta di noi, è un vero casino!

7. Cucina botanica, di Carlotta Perego

Cucina botanica è il libro di ricette di Carlotta Perego, edito da Gribaudo. L'influencer si è fatta strada sui social con il profilo Cucina botanica dedicato alla cucina vegetale e che vanta ben 520mila follower. La sua è una cucina interamente a base di ingredienti vegetali, alla ricerca di nuovi sapori e ricette da sperimentare. Il libro è un vero e proprio vademecum, ricco di suggerimenti per la spesa e il menu settimanale, per offrire ai lettori una nuova prospettiva di cucina fatta di piatti gustosi e salutari per tutta la famiglia.

8. NormaL English. Il mio metodo fast, fun and fantastic, di Norma Cerletti

Norma's teaching è la più famosa insegnante online di inglese. Il suo metodo è davvero originale e consente ai suoi follower di seguire le lezioni quotidianamente attraverso Stories o Reel. NormaL English. Il mio metodo fast, fun and fantastic è un libro edito da Mondadori che offre un metodo innovativo per imparare l'inglese senza annoiarsi. Per apprendere una nuova lingua, secondo Norma, bisogna uscire dalla zona di comfort e trovare il coraggio per aprire la porta sconosciuta. Quello che Norma ha realizzato, al di là della porta, è un mondo fatto di divertimento, studiato per far sbloccare gli studenti e far acquisire sicurezza nello speaking.

9. Le fantafiabe di Luì e Sofì, di Me contro te

Le fantafiabe di Luì e Sofì è il libro dei Me Contro Te, gli youtuber ed influencer che spopolano tra i giovanissimi e che sono diventati gli idoli indiscussi dei teenager. Il loro canale Youtube ha ben 5 milioni di iscritti e le visualizzazioni superano di gran lunga questo numero. Questo libro è rivolto proprio ai piccoli lettori e lettrici ed è ricco di storie ed indovinelli per allenare la mente con divertimento.

10. Così è l'amore, di Francesco Sole

Gabriele Dotti, in arte Francesco Sole, è l'autore del libro Così è l'amore. Si tratta di un romanzo che narra le vicende di Alice, una giovane scrittrice alle prese con una nuova rottura. Si troverà ad affrontare un nuovo vicino di casa, irriverente e rumoroso. Tra una lettera e una visita, si ritroveranno ad essere sempre più vicini. Botta e risposta, equivoci e colpi di scena: il romanzo dell'influencer Francesco Sole fa sognare e racconta le vicende quotidiane di una coppia che sta per nascere.

11. L’ora della verità. Come ho imparato ad ascoltare le mie paure, di Chiara Facchetti

Nota anche come Kia Scricc, Chiara Facchetti è una youtuber ed influencer di Milano che ha conquistato i suoi fan pubblicando video sul mondo della moda e della bellezza. Ma non solo: anche cortometraggi e vlog sulla sua vita privata e quotidiana. L'ora della verità. Come ho imparato ad ascoltare le mie paure è un libro autobiografico che racconta cosa c'è dietro il personaggio social. Chiara è una ragazza introversa e insicura, che è stata vittima di bullismo a scuola e che ha sofferto di attacchi di panico. Ma la luce in fondo al tunnel c'è e sono stati proprio i social a darle forza, così come racconta nel libro.

12. The blonde salad, di Chiara Ferragni

Ispirato al famoso blog che ha segnato l'inizio del successo di Chiara Ferragni, The Blonde Salad è il titolo del libro, pubblicato nel 2013 dalla casa editrice Mondadori. Si tratta di una guida con consigli di stile e look per diverse occasioni d'uso, come il primo appuntamento, un colloquio di lavoro, un matrimonio e così via. Tutte idee preziosissime che hanno lo scopo di far sentire ognuno a proprio agio con ciò che indossa.

13. The slow life diaries. La nostra vita a ritmo lento tra viaggi, cucina e amore, di Gipsy in the Kitchen

The slow life diaries. La nostra vita a ritmo lento tra viaggi, cucina e amore è un libro scritto da Alice Agnelli e Alessandro Madami aka A Gipsy in the Kitchen, la pagina Instagram con una community di 121mila follower. I due giovani ragazzi sono una coppia sia nella vita che nel lavoro e hanno aperto il profilo social per condividere la loro passione per i viaggi e per il cibo. Il loro libro è una vera e propria guida sui viaggi e sui piaceri della vita. Il concetto di slow living è molto semplice: fermarsi a godere di ogni instante della vita per poterne assaporare ogni sfaccettatura.

14. Come il mal di pancia. La storia vera di due fratelli per sbaglio, di Le Coliche

Claudio e Frabrizio Colica, in arte Le Coliche, sono due fratelli, che hanno aperto il loro canale Youtube nel 2017 per condividere video ironici e divertenti sull'attualità che li circonda e sulle contraddizioni della vita a Roma e del contesto economico-sociale del paese. Come il mal di pancia. La storia vera di due fratelli per sbaglio è il loro primo libro, uscito a maggio 2021. Il duo comico si racconta, con alternanza di capitoli, scritti all'insaputa dell'arto, per fornire ai lettori una visione poliedrica e per certi versi contrastante. In questo libro si ripercorrono i momenti salienti della loro vita, spiegando com'è essere fratelli. Fratelli per sbaglio.