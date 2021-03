Un padre è l'eroe di ogni bambino e, per questo, ogni festa del papà deve essere onorata. Per questo 19 marzo, il regalo perfetto che anche i più piccoli possono fare ai loro papà è un libro da leggere insieme la sera nel lettone o la domenica pomeriggio sul divano. Quale modo migliore per rinsaldare il legame padre-figlio e creare un rapporto speciale?

Spulciate i cataloghi di libri online insieme ai vostri figli e scegliete quello più giusto. Potete optare per una favola fatta di orsi, draghi, principi e principesse oppure un libro personalizzato il cui protagonista sarà proprio il padre dei vostri figli. O, ancora, le donne in dolce attesa o che hanno appena partorito possono regalare alla loro metà un libro che racconti la gioia di aspettare un figlio o di essere dei neopapà.

Papà-isola

L'orso Gigi sta per diventare papà. Nonostante lui e la futura mamma, l'orsa Betty, siano molto felici, Gigi è anche molto preoccupato. Papà-isola è il libro ideale da regalare ai neopapà, per esorcizzare la paura della novità con dolcezza, ma è perfetto anche per spiegare ai bimbi piccoli che sta per arrivare un fratellino.

Neopapà è facile

A proposito di libri da regalare ai neopapà o agli uomini che papà lo stanno per diventare, tra i più apprezzati del momento c'è sicuramente Neopapà è facile, un manuale ricco di suggerimenti e consigli utili per affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e un po' meno paura.

Papà, mi prendi la luna, per favore?

Papà, mi prendi la luna, per favore? è un albo illustrato molto particolare, capace di tenere incollati alle pagine sia i grandi che i piccini. Le pagine si aprono in tutte le direzioni – in alto, in basso e al centro – e ci immergono totalmente nella storia. I protagonisti sono Monica e il suo papà: quando la bambina si mette in testa di volere la luna, suo padre farà di tutto per renderla felice.

Papà scriviamo la tua storia

Il regalo più bello che un papà possa desiderare è ascoltare parole che vengono direttamente dal cuore dei suoi bambini. Per questo, una buona idea può essere un libro personalizzato. Papà scriviamo la tua storia della casa editrice Demetra, per esempio, permette ai più piccoli di scoprire ciò che non sanno del loro eroe e ai papà di raccontarsi e leggersi attraverso le parole di chi amano di più al mondo.

P di papà

A proposito di libri da "costruire", molto apprezzato da grandi e piccini è P di papà, un libro fatto solo di illustrazioni. E le parole? A quelle devono pensarci i papà insieme ai figli. Guardate i papà rappresentati e fantasticate: cosa fanno? Come si chiamano? Come si divertono insieme ai loro bambini? Dove vivono? Giocate con l'immaginazione e divertitevi!

Le mani di papà

Le mani di papà è una storia romatica raccontata attraverso le immagini, un albo illustrato che mostra quanto, tenendo per mani il suo papà, un bambino possa crescere forte e felice, affrontando tutto senza la paura più grande: quella di sentirsi solo.

Io e te, papà

Se i vostri figli sono particolarmente creativi e amano non solo inventare, ma anche disegnare e colorare, perché non indirizzarli verso un libro che permetta loro di fare tutte queste insieme al loro papà? Per esempio, Io e te, papà è un libro tutto da costruire, scegliendo le parole, i disegni e i colori. Il risultato sarà un racconto unico che racconterà una storia speciale: quella della vostra famiglia.

Al mio papà

Un piccolo libricino per augurare buona festa al proprio papà e spiegargli perché è speciale. In Al mio papà, ogni pagina è corredata da frasi e pensieri da completare pensando al capofamiglia e descrivendolo come solo un figlio sa fare. Le illustrazioni colorate rendono questo regalo ancora più speciale.

Il segreto dei papà

Anche i papà sono stati bambini. Attraverso delle bellissime illustrazioni realizzate da Paola Formica, Il segreto dei papà aiuta i figli a conoscere meglio i loro padri e i padri a raccontarsi, consolidando un rapporto già speciale e destinato a durare per sempre.

Che fatica mettere a letto… papà!

I bambini, si sa, non vogliono mai andare a dormire presto, ogni sera insistono per rimanere svegli e fanno i capricci. Ma cosa succederebbe se i ruoli si invertissero e fossero i papà a fare storie? Come gestirebbero la situazione i figli? Ce lo racconta Carolie Saudo in Che fatica mettere a letto… papà!, un libro ironico e divertente, che farà riflettere i bimbi.

Ti voglio bene papà

Per i bambini che ancora devono ancora imparare a scrivere, per quelli che ancora non sanno trovare le parole giuste: Ti voglio bene, papà! è il libro che i più piccoli potranno regalare al loro papà e sfogliare con lui nel giorno della sua festa, imparando a conoscere anche nuovi animali.

Maionese di fragole

Tra i momenti di condivisione padre-figlio più piacevoli c'è sicuramente la cucina. La preparazione della merenda o di una cena speciale può diventare un momento divertente e un'occasione per parlare e scoprire cose nuove l'uno dell'altro. Come affrontare tutto? Il famoso chef Moreno Cedroni lo spiega nel libro Maionese di fragole, ideale da regalare ai papà bravi ai fornelli o particolarmente golosi.

Se ti abbraccio non aver paura

Un viaggio in moto di tre mesi alla scoperta dell'America e della felicità: Se ti abbraccio non aver paura è una storia tenera che racconta dell'autismo di Andrea e della forza di suo padre Franco per aiutarlo a vivere la sua normalità senza rinunciare a nulla. Queste pagine, con tenerezza e allegria, aiutano i padri a spiegare ai figli una diversità che, in fondo, diversità non è.

Una canzone da orsi

Dove è finito Orsetto? Papà Orso non lo sa, il suo bimbo è scomparso durante il letargo. Una canzone da orsi è un libro dedicato ai piccoli investigatori che, aiutati dai loro genitori, dovranno districarsi tra false piste e indizi poco chiari, per cercare di capire che fine ha fatto il piccolo orso.

Tra le braccia di papà

Come si descrive il legame tra un padre e una figlia? Jo Witek ci prova con le parole più dolci in Tra le braccia di papà, un racconto delicato e tenero corredato di illustrazioni. Così, per questo 19 marzo, anche le piccole principesse potranno spiegare al loro re come si sta quando le stringe strette strette e fa passare via tutte le paure.

Ci pensa il tuo papà

Qualsiasi paura, dubbio, incertezza o problema disturbino il mondo di un bambino hanno un'unica soluzione: ci pensa papà a risolvere tutto. Con tanta tenerezza, l'albo illustrato Ci pensa il tuo papà è ideale per i bimbi che hanno paura del mondo dei grandi e vogliono essere rassicurati con una bella storia e un abbraccio stretto.

Indovina quanto bene ti voglio

Come si misura il bene? I sentimenti non hanno un metro adeguato, sono troppo grandi per essere descritti a dovere. Insieme a Papà Leprotto e Leprottino, i protagonisti di Indovina quanto bene ti voglio, i bambini e i loro papà scopriranno cosa vuol dire amare così tanto qualcuno da non riuscire a dirlo e cercaranno di trovare modi semplici, ma speciali per farlo capire in altro modo.

Nessun brutto voto è per sempre

Crescere figli non è sempre facile. Ogni età ha le sue difficoltà, ma sono in particolare gli adolescenti a creare problemi. La voglia di crescere rendere più difficile la comunicazione tra genitori e figli. Una buona strada da tentare? Leggere insieme Nessun brutto voto è per sempre, una lettera di un padre preside a sua figlia che offre uno spunto di riflessione importante: non è un voto a scuola che definisce chi siamo.

L'amore di un papà

L'amore è di un padre è fatto di tanti piccoli gesti, quotidiani, forse banali, ma che rendono grandi e speciali le giornate e accompagnano un figlio lungo il cammino della crescita. In L'amore di un papà di Amelia Tipaldi vengono raccontati sotto forma di poesia e sono corredati da illustrazioni che rendono la lettura magica.

Per sempre

Non c'è legame più duraturo di quello tra padre e figlio. Per questo, un bel libro da leggere nel giorno della festa del papà è Per sempre di Emma Dodd: la storia di un piccolo orso bianco che, nel bel mezzo delle difficoltà quotidiane scopre che affidarsi al proprio papà significa avere sempre le spalle coperte e non sentirsi mai soli.