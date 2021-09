Fedez x Seven: dove acquistare la collezione ecosostenibile per la scuola e quanto costa Fedez, noto rapper che non ha bisogno di presentazioni, ha lanciato una capsule collection realizzata in collaborazione con Seven. La collezione scuola 2021/2022 Fedez x Seven comprende zaini, diari, astucci, sacche ed altri prodotti per il back to school che si distinguono per una caratteristica: sono interamente realizzati in poliestere riciclato! Scopriamo insieme quali sono gli accessori della capsule, quanto costano e dove comprarli.

La collezione scuola 2021/2022 Fedez x Seven è la novità del momento! Il celebre rapper italiano, infatti, ha realizzato una capsule collection in collaborazione con Seven, uno dei marchi più rinomati nella produzione di articoli di cancelleria e di prodotti per la scuola.

Dopo la collezione scuola Chiara Ferragni x Pigna, anche Fedez mette in campo la sua creatività, unendola all'impegno nel sociale: la capsule, infatti, è completamente sostenibile essendo composta da zaini, astucci, diari, e non solo, realizzati in poliestere riciclato dalle bottiglie in PET.

Tutti i prodotti della capsule collection Fedez x Seven, oltre ad essere reperibili nelle cartolerie, possono essere acquistata comodamente anche online, su Amazon.

Ecco quali sono, quanto costano i singoli pezzi dell'esclusiva collezione e dove acquistarli.

Zaino doppio scomparto Fedez x Seven

Costo: 69,90 Euro

Lo zaino doppio scomparto Fedex x Seven è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 27 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna. È dotato di due comode tasche: una interna per il PC e l'altra esterna per la borraccia. Lo schienale è realizzato in EVA performata e gli spallacci sono imbottiti e traspiranti per garantire il massimo comfort. Le dimensioni sono 33 x 44 x 19 cm e ha una capacità di 30 L. Ideale per accompagnare i ragazzi a scuola o nel tempo libero grazie alla struttura solida e capiente.

Astuccio Quick Case Fedez x Seven

Costo: 29,90 Euro

L’ astuccio Quick Case Fedex x Seven è realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 6 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna. Al suo interno è completo di tutto il materiale per affrontare al meglio ogni giornata di scuola. Infatti, si compone di: 1 penna cancellabile Pilot Frixion Ball 0,7 di colore blu, 1 penna a sfera Fila Tratto 1Grip di colore rosso, 18 pennarelli Giotto Turbo Color, 18 pastelli a colori Giotto Supermina, 1 matita grafite Lyra Temagraph, 1 colla stick Pritt, 1 gomma, 1 temperino, 1 righello trasparente, 1 goniometro trasparente, 1 forbice in metallo con maniglia in plastica. È disponibile sia nella colore pastello che grigio.

Bustina Round Plus Fedez x Seven

Costo: 21,90 Euro

La bustina Round Plus Fedex x Seven è realizzata in tessuto poliestere 450D resinato ricavato da 3 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna. Si compone di un unico vano interno che si apre con una zip avvolgente. È disponibile sia nella versione in grigio che nei colori pastello ed è caratterizzata dal logo ideato da Fedez. Pensato per avere con sé gli accessori basilari per affrontare con stile una giornata a scuola o in ufficio.

Tombolino Fedez x Seven

Costo: 10,90 Euro

Il tombolino Fedez x Seven è un pratico portapenne realizzato in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 1,5 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna. Dalle dimensioni ridotte, è ideale per portare con sé le penne e l'occorrente basico per la scuola. I colori pastello e il logo renderanno i vostri giorni in classe davvero unici.

Diario 16 mesi 2021/2022 Fedez x Seven

Costo: 17 Euro

Non poteva assolutamente mancare il diario 2021/2022 Fedez x Seven. Ideale per annotare i compiti, scrivere frasi o prendere appunti, l'agenda 16 mesi, da settembre 2021 a dicembre 2022 è realizzata con una copertina lucida e rigida ed è disponibile in tre colori: grigio, blu e rosso con il classico logo. Le sue dimensioni 18,5×13,5×3 cm consentono di portarlo sempre con sé.

Sacca monoscomparto Easy backpack Fedez x Seven

Costo: 21,90 Euro

La sacca monoscomparto Fedez x Seven è realizzata in tessuto di poliestere riciclato, ricavato da 11 bottiglie in PET da 500 ml ciascuna. Dotata anche di una comoda tasca frontale con zip e di una pratica chiusura coulisse, è l’ideale sia per la scuola che per il tempo libero.

Dove acquistare la collezione scuola di Fedez x Seven?

É possibile acquistare i prodotti della collezione scuola 2021/2022 Fedez x Seven nelle cartolerie, sul sito ufficiale Seven e non solo: gli accessori, infatti, sono disponibili anche online, su Amazon, dove è presente una pagina contenente tutti gli accessori della capsule di Fedez. Il suggerimento, infatti, è quello di ordinare zaini, diari, astucci online e di non aspettare che vadano sold out (così come è successo per la collezione Chiara Ferragni per Pigna!).