Cosa comprare per il primo giorno di scuola media: la lista di cosa mettere nello zaino Anche quest’anno tanti ragazzi vivranno l’emozione del primo giorno di scuola media. Proprio per loro, in questo articolo, abbiamo stilato una lista contenente tutto il materiale scolastico indispensabile per vivere al meglio il primo giorno di prima, seconda e terza media. Non solo zaini, diari, astucci, ma anche quaderni, raccoglitori, set con goniometri e compassi, chiavette USB e tanto altro ancora. Troverete, infine, anche una lista di pratici consigli per vivere al meglio quest’importante passaggio che segna l’inizio di una nuovo percorso di crescita non solo scolastica, ma anche personale.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'inizio della scuola media, si sa, è un momento molto atteso ed importante per gli adolescenti. Il passaggio dalla scuola elementare alla scuola media, infatti, segna l'inizio di un momento di maturazione, di conseguenza, di crescita: i ragazzi devono conoscere nuovi compagni di classe, confrontarsi con un nuovo ambiente, instaurare un rapporto con i professori e imparare ad avere familiarità con un posto nuovo, sconosciuto e che richiede sicuramente una crescita non solo scolastica, ma anche personale.

Per prepararsi al meglio al primo giorno di scuola media occorre fare attenzione anche al materiale scolastico necessario da inserire nello zaino: diario, quaderni, penne, astucci e raccoglitori, ma anche set con compasso e goniometri, album da disegno o chiavette usb.

Per aiutarvi a vivere al meglio il primo giorno di prima, seconda e terza media, abbiamo stilato una lista contenente tutto ciò che occorre per non farsi trovare impreparati, ma non solo: abbiamo pensato anche di darvi qualche piccolo suggerimento per vivere al meglio questo momento di passaggio e per aiutarvi ad assaporare ogni minuto del primo giorno di scuola serenamente e senza preoccupazioni.

Leggi anche Migliori spray volumizzanti per capelli: classifica e opinioni

La lista del materiale da mettere nello zaino per il primo giorno di scuola media

Il passaggio dalle scuole elementari alle scuole medie richiede materiale scolastico nuovo e sicuramente diverso rispetto a quello utilizzato alle scuole elementari: uno zaino più grande e capiente, utile per contenere più libri e quaderni, e un diario dalle pagine più spaziose, ma non solo. Ecco la lista dei 10 accessori indispensabili per affrontare il primo giorno di prima, seconda e terza media.

1. Zaino

Il primo accessorio della lista è ovviamente lo zaino. Per l'inizio della scuola media, infatti, è importante scegliere uno zaino capiente, capace di contenere tutto ciò che occorre per affrontare una giornata scolastica. A differenza degli zaini per la scuola elementare, generalmente più piccoli, colorati ed arricchiti con stampe di cartoni animati, quelli per le scuole medie, oltre ad essere più spaziosi e dotati di tasche, sono meno estrosi e più adatti agli adolescenti. Il suggerimento è quello di scegliere tra i diversi zaini per la scuola disponibili in commercio uno resistente, spazioso e che, soprattutto, rispecchi i gusti di chi lo indosserà quotidianamente.

Un ulteriore consiglio è quello di prestare particolare attenzione agli spallacci regolabili, allo schienale imbottito e all presenza di diversi scomparti utili per riporre ordinatamente libri e i diversi accessori. Tra gli zaini più apprezzati dai ragazzi troviamo sicuramente l'Eastpack Padded Pak'r e il Vans Old Skool, ma anche marchi storici del settore, come Invicta, con il classico modello Invicta Estensibile, o Seven, produttore del modello Seven New Fit, sempre più richiesto dai ragazzi.

2. Diario

Il secondo accessorio che rientra nella lista del materiale scolastico indispensabile per affrontare le scuole medie è il diario. È proprio a partire dall'inizio delle scuole medie che il diario inizia ad assumere un ruolo fondamentale e a diventare un oggetto da inserire obbligatoriamente all'interno dello zaino: i compiti iniziano ad aumentare, così come gli appunti da prendere e, perché no, i numeri di telefono dei compagni da segnare.

Prima di acquistare un diario per le scuole medie il consiglio è quello di assicurarsi che le pagine siano abbastanza ampie e che siano contrassegnate con giorno e data. In base alle esigenze personali, inoltre, è possibile scegliere quelli da 12 o da 16 mesi. Ultimamente molto apprezzati dai ragazzi sono i diari scuola di Be You come il diario Be You Pearl 2021/2022 formato Big, contenenti anche adesivi colorati e fogli plastificati, quelli di Comix, come il modello Comix 2021/2022 16 mesi formato standard, con meme e adesivi, e quelli classici di Smemoranda, come la Smemo da 16 mesi large.

3. Raccoglitori e quaderni a spirale

All'interno dello zaino, oltre al diario, non possono mancare i quaderni che, proprio durante gli anno delle scuole medie, iniziano ad aumentare! Passare dalla scuola elementare alla scuola media vuol dire anche studiare più materie e, di conseguenza, prendere più appunti. Un buon suggerimento per chi non vuole caricare troppo lo zaino e renderlo pesante è quello di acquistare dei pratici raccoglitori ad anelli, utili non solo per avere sempre sotto controllo tutti gli appunti delle diverse materie, ma anche perché permettono di spostare i fogli, rivelandosi una soluzione molto comoda. Molto gettonati dalle adolescenti sono i raccoglitori di Chiara Ferragni, mentre per i ragazzi suggeriamo questo di Harry Potter con chiusura elastica o questo raccoglitore di Star Wars. Una valida alternativa ai raccoglitori sono anche i quaderni a spirale, come questi maxi formato A4 di Pigna.

4. Set con Compasso

Per la seconda e per la terza media suggeriamo di includere nella lista del materiale scolastico anche un set con compasso, squadrette, righello, goniometro, gomma da cancellare, matita e temperamatite. Tra le nuove materie che i ragazzi dovranno affrontare c'è il disegno tecnico per cui un set acquistare un set contenente accessori di questo tipo può rivelarsi utile. Il consiglio è quello di acquistare un unico kit comprendente tuto ciò che occorre, magari racchiuso in una pratica custodia, come questo Geometry kit di Vucloon, economico e completo. I ragazzi potranno portare ordinatamente a scuola tutto ciò che hanno bisogno per disegnare figure e forme geometriche, evitando di riporle in modo confusionario nello zaino.

5. Astuccio

A prescindere dal fatto che si debba affrontare il primo giorno di prima, seconda o terza media, un altro accessorio indispensabile tanto quanto lo zaino, il diario e i quaderni è indubbiamente l'astuccio. Anche in questo caso lo stile cambia completamente rispetto al porta pastelli della scuola elementare che devono contenere, ad esempio, pastelli e pennarelli per colorare. Inoltre, proprio come lo zaino, sono generalmente più sobri e adatti ad un pubblico "più adulto". Il nostro suggerimento è quello di scegliere, sia per le ragazze che per i ragazzi, un astuccio capiente ma non troppo ingombrante, rigido o morbido in base ai gusti personali. Per le ragazze suggeriamo l'astuccio di Chiara Ferragni x Pigna, mentre per i ragazzi questo di Eastpack nero ovale.

6. Borraccia termica

Sempre più utilizzata da grandi e piccini, la borraccia termica è diventato un vero e proprio must have che non solo aiuta a ridurre il consumo di plastica, ma si rivela un oggetto particolarmente utile. I ragazzi possono portarla a scuola per mantenere calde o fresche le proprie bevande preferite o semplicemente l'acqua. Inoltre in commercio sono disponibili diverse tipologie: colorate, divertenti e a forma di animali, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Per le ragazze suggeriamo questa borraccia termica rosa con simpatici animaletti, mentre per i ragazzi questa borraccia termica in metallo di Harry Potter. Un'idea perfetta sia per i ragazzi che per le ragazze, infine, sono queste in acciaio inox a forma di gatti colorati.

7. Album da disegno

A prescindere dal fatto che si inizi la prima, la seconda o la terza media, all'interno dello zaino non può mancare un album da disegno. Utile per più materie come educazione artistica e disegno tecnico, l'album da disegno di Fabriano è di sicuro il più gettonato e il più diffuso sui banchi delle scuole italiane. In commercio se ne trovano di diversi tipi e con diverse tipologie di fogli e di carta.

8. Correttore a nastro

Insieme alle penne e ai diversi accessori di cancelleria, anche il correttore è uno dei prodotti della lista da inserire necessariamente all'interno dell'astuccio. A penna, liquido o a nastro, il correttore si rivela molto utile per affrontare qualsiasi giornata scolastica. Il nostro suggerimento è quello di scegliere un correttore a nastro, come il Pritt Flex Roller, molto più pratico e facile da utilizzare per gli adolescenti. Infatti, permette di scrivere subito, senza aspettare il tempo necessario per l'asciugatura.

9. Chiavetta USB

Da qualche anno la scuola sta diventando sempre più digitale e, per questo motivo, potrebbe rivelarsi molto utile inserire nella lista del materiale scolastico per affrontare il primo giorno di prima, seconda e terza media, una pratica chiavetta USB, indispensabile per avere sempre con sé slide contenenti le lezioni, documenti e appunti. In commercio sono disponibili pen drive di diverse forme, colori e, soprattutto, simpatiche e divertenti. Per le ragazze, ma anche per i ragazzi, ad esempio, suggeriamo queste chiavette USB a forma di simpatici animaletti.

10. Kit di accessori

La scuola media può rivelarsi anche divertente e uno dei modi per rendere più colorate le giornate è sicuramente quello di utilizzare penne, evidenziatori ed accessori colorati. All'interno dell'astuccio, infatti, è possibile inserire prodotti di cancelleria "non convenzionali" e che non solo possono essere utilizzati per prendere appunti o fare i compiti, ma anche per decorare le pagine del diario o, perché no, evidenziare i concetti importanti di una lezione. In commercio è possibile acquistare dei veri e propri kit completi, come il Pastel Collection Set di Stabilo, comprendente ben 13 accessori che aiuteranno sicuramente a vivere in modo più spensierato le ore trascorse tra i banchi di scuola.

Primo giorno di scuola media: i consigli per viverlo al meglio

Di seguito troverete 4 semplici consigli indispensabili per vivere al meglio il primo giorno di scuola media. Seguire questi piccoli suggerimenti vi aiuterà a vivere con meno ansia questo giorno così importante e significativo, a fare una buona impressione e, di conseguenza, ad iniziare nel migliore dei modi questa nuova ed avvincente esperienza!

Attenzione alla puntualità

Può sembrare scontato ma il primo suggerimento per vivere al meglio il primo giorno di scuola media è quello di arrivare in classe puntuali. I ritardatari non piacciono a nessuno (tanto meno ai professori!): essere puntuali non è solo indice di educazione e di rispetto, ma permette di iniziare con il piede giusto e di sentirsi a proprio agio una volta entrati in classe. Il consiglio è quello di svegliarsi in anticipo per avere il tempo necessario di far fronte a qualsiasi tipologia di imprevisto!

Non siate timidi

Un ambiente nuovo può mettere in soggezione e molti adolescenti il primo giorno di scuola media si lasciano sopraffare dalla timidezza e dall'ansia. Il consiglio per rompere il ghiaccio con i nuovi compagni di classe e con i professori è quello di essere sempre sorridenti, aperti al dialogo e, soprattutto, disponibili.

Vestitevi comodi

Vestitevi comodi e con indumenti che vi facciano sentire a vostro agio. Un suggerimento è quello di scegliere capi sobri e poco appariscenti, adatti alla vostra età e, soprattutto, alla scuola, un luogo dove si impara anche a stare in mezzo agli altri e a confrontarsi maggiormente con i professori. Per essere sicuri di non sbagliare, il nostro consiglio è quello di farvi aiutare dai vostri genitori e di avere ben chiari quali indumenti indossare già la sera precedente al primo giorno di scuola.

Siate educati e gentili

La scuola media segna un passaggio importante e bisogna cominciare ad essere più responsabili e attenti. Ricordatevi di essere gentili ed educati, di ascoltare in silenzio gli insegnanti quando spiegano e, soprattutto, di rivolgervi sempre in modo rispettoso.