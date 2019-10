Venerdì 29 novembre ci sarà il Black Friday 2019, un giorno dedicato a sconti e offerte speciali, primo venerdì dopo la Festa del Ringraziamento, che dà inizio allo shopping natalizio. Nato negli Stati Uniti, il "venerdì nero" si è ormai consolidato anche in Italia, ma sapete quali sono le sue origini e perché si chiama così?

Probabilmente no, per questo abbiamo deciso di raccontarvi la storia del Black Friday, a partire dal primo nel lontano 1924 fino a oggi.

Che cos'è il Black Friday

Il Black Friday negli Stati Uniti d'America è il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento. Pur non essendo un giorno festivo, è molto atteso perché apre ufficialmente lo shopping natalizio, con sconti e offerte su prodotti di ogni tipo, dall'abbigliamento alla tecnologia.

Negli USA le grandi catene lanciano promozioni imperdibili, che spingono molte persone ad accalcarsi e a trascorrere addirittura la notte fuori ai negozi, per assicurarsi di entrare per primi e accaparrarsi le offerte migliori. Gli sconti continuano il primo lunedì successivo, detto Cyber Monday, dedicato perlopiù a offerte su tecnologia ed elettronica.

Per gli analisti finanziati statunitensi e internazionali, il Black Friday è un importante indicatore sulla predisposizione agli acquisti e sulla capacità di spesa dei consumatori ed è quindi molto atteso.

L'origini del Black Friday

L'origine del nome Black Friday non è certa, ci sono diverse teorie al riguardo. Secondo una prima teoria, il nome "black friday", cioè "venerdì nero", deriverebbe dal colore nero dell'inchiostro usato dei commercianti per segnare i guadagni nei registri contabili, che in questo giorno di sconti aumentano notevolmente.

Secondo un'altra teoria, il nome "venerdì nero" deriverebbe dal traffico stradale congestionato in questo giorno, a causa della corsa alle offerte.

La storia del Black Friday

Se le origini del nome Black Friday sono incerte, sulla sua storia c'è più chiarezza. A dare avvio alla tradizione del Black Friday sarebbe stata nel 1924 la catena di negozi Macy's, che il giorno dopo il Ringraziamento organizzò la sua prima parata per dare inizio agli acquisti natalizi, diventata ormai una tradizione americana.

Il fenomeno Black Friday inteso come evento di sconti, però, è esploso negli anni '80 negli USA e negli anni successivi si è via via diffuso in altri paesi, come Canada, Brasile, Germania, Francia, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca, Norvegia e Svezia.

In Spagna, Portogallo e Italia è un po' meno diffuso, ma ogni anno sempre più negozi, fisici e online, decidono di aderire agli sconti.

Black Friday in Italia: offerte su abbigliamento, tech, viaggi e molto altro

Dal 1924, anno di nascita ufficiale del Black Friday, questa ricorrenza è diventata sempre più attesa anche nel nostro paese. In Italia sono soprattutto i negozi online a lanciare offerte e promozioni su prodotti di ogni tipo, come abbigliamento, tecnologia, voli aerei, tariffe telefoniche.

Le offerte più convenienti di solito sono quelle lanciate da Amazon, a partire già da lunedì 25 novembre. Il popolare colosso dell'ecommerce, infatti, dà avvio allo shopping natalizio con la Black Week, un'intera settimana di sconti su tantissimi prodotti, con offerte nuove ogni giorno.