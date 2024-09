video suggerito

Migliori videocitofoni del 2024: modelli e marche a confronto e guida all’acquisto Il videocitofono è indispensabile per migliorare la sicurezza della propria abitazione. In commercio se ne trovano di diverse tipologie: monofamiliari, bifamiliari, condominiali. Per aiutarvi a scegliere quello più adatto alle vostre esigenze, abbiamo stilato una classifica dei migliori videocitofoni del 2024, scegliendoli tra i più venduti e meglio recensiti online. Troverete, inoltre, una pratica guida all’acquisto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

La nostra top 4

Avere in casa un videocitofono permette di identificare chiunque suoni al citofono, per accertarsi di non aprire a estranei e sentirsi sicuri in casa propria. In vendita ci sono numerosi modelli di videocitofoni tra cui scegliere, più o meno tecnologici e di dimensioni diverse.

Potete trovare e confrontare questi modelli su Amazon, dopo aver fatto chiarezza, tramite questa guida, su quali sono le caratteristiche da valutare e i parametri da considerare al momento della scelta.

Ring Battery Video Doorbell Wired

Il migliore con WiFi

Consigliato a chi cerca un videocitofono: con comunicazione bidirezionale; top di gamma; bifamiliare

Pro: le recensioni di questo prodotto su Amazon sono tutte positive. È facile da installare e permette di tenere casa sotto controllo anche a distanza, con video ad alta definizione.

Contro: il prezzo è più elevato del modello precedente, ma è giustificato dalle caratteristiche tecniche migliorate. Anche questo modello non apre il cancello.

Se stai cercando un videocitofono con WiFi, allora il videocitofono Ring Battery Video Doorbell Wired può fare al caso tuo: la connessione Wi-Fi è veloce, la rilevazione del movimento è personalizzabile, l'apparecchio resiste alle intemperie e alle temperature molto alte o molto basse (da -25 a 48 °C). Non funziona a batteria, ma solo via cavo. È facile da montare, ma per installare il trasformatore il produttore consiglia di rivolgersi a un elettricista.

BTicino 365511

Il migliore monofamiliare

Consigliato a chi cerca un videocitofono: da parete; da tavolo; con adattatore video integrato

Pro: le recensioni di questo kit su Amazon sono tutte molto positive: l'immagine è nitida, si sente bene, ha diverse suonerie tra cui scegliere, è facile da installare e bello esteticamente.

Contro: alcune utenti hanno trovato poco chiare le istruzioni di montaggio.

Il videocitofono monofamiliare è perfetto per un appartamento. Tra i migliori di questo tipo in commercio c'è il BTicino 365511, la cui confezione comprende un videocitofono monofamiliare con schermo a colori e vivavoce, una pulsantiera con telecamera a colori, un alimentatore con adattatore video integrato e un modulo relè per serrature. Il videocitofono ha quattro tasti, uno per aprire la serratura, uno per la connessione vivavoce, uno per controllare le luci delle scale e una per attivare il posto esterno. Può essere installato a parete o da tavolo, acquistando l'apposito supporto accessorio.

Bticino 344652

Il migliore condominiale

Consigliato a chi cerca un videocitofono: con schermo a colori; con impostazioni personalizzabili; con design moderno

Pro: secondo le recensioni, è facile da installare e collegare al videocitofono condominiale, ma è ottimo anche per case singole e bifamiliari.

Contro: la confezione include solo il videocitofono, non la pulsantiera con telecamera.

Un videocitofono condominiale permette a un dispositivo esterno di collegarsi contemporaneamente a più dispositivi interni e di collegare questi dispositivi tra loro. Tra tutti i modelli disponibili, vi consigliamo il Bticino 344652, un videocitofono a due fili con schermo a colori e vivavoce. Può essere installato sia a parete, sia da tavolo. È facile da usare, perché ha solo quattro tasti che controllano l'apertura della serratura, la connessione vivavoce, il comando per l'accensione delle luci delle scale e l'attivazione del posto esterno/ciclamento. Il volume della suoneria e dell'altoparlante, il colore e la luminosità del display sono regolabili in modo indipendente. Può essere collegato all'impianto di videocitofono condominiale.

Vimar K40910

La migliore per rapporto qualità/prezzo

Consigliato a chi cerca un videocitofono: espandibile; con tastiera; facile da installare

Pro: è facile da installare, ha numerose suonerie e tutte le impostazioni (volume, contrasto, colore) sono regolabili. Gli utenti che hanno acquistato e recensito questo kit su Amazon hanno trovato eccellente il rapporto qualità-prezzo.

Contro: secondo alcune recensioni, il monitor offre una visuale perfetta di giorno, meno nitida di notte.

Un buon compromesso tra qualità tecnica e prezzo contenuto è il kit videocitofonico monofamiliare Vimar K40910 comprende un monitor a colori da 7 pollici soft touch con tastiera capacitiva e vivavoce, una targa audiovideo con un pulsante e cornice parapioggia e un alimentatore. È pronto all'uso e facile da montare, senza competenze particolari. Il kit è espandibile: a ogni pulsante di chiamata possono essere associati fino a tre monitor. Inoltre, i monitor sono intercomunicanti e collegabili a una telecamera di videosorveglianza esterna (non inclusa nel kit). Il volume della suoneria e della conversazione sono regolabili, così come la luminosità, il colore e il contrasto dello schermo. Ha sei suonerie tra cui scegliere e la modalità non disturbare.

Come scegliere il videocitofono

Abbiamo visto quali sono i migliori videocitofoni del momento, ora vediamo come scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Innanzitutto, bisogna scegliere la tipologia di videocitofono, che può essere monofamiliare, bifamiliare o condominiale. È importante poi verificare la modalità di installazione, assicurandosi che sia facile e compatibile con l'impianto videocitofonico (se già installato). Se volete acquistare un kit già pronto, controllate che contenga tutte le componenti necessarie all'installazione, cioè il monitor con pulsanti interno, la pulsantiera con videocamera esterna e i cavi. Non dimenticate che la pulsantiera del videocitofono va montata all'esterno, quindi deve essere fatta con materiali resistenti alle intemperie e sicuri. Infine, tenete conto del costo del videocitofono. Vediamo tutto nei dettagli.

Tipologia

Come abbiamo anticipato, il primo fattore da valutare è la tipologia di videocitofono. Le principali sono:

videocitofono monofamiliare , formato da un'unità interna con schermo e un'unità esterna con pulsantiera e videocamera. È adatto a ville e case abitate da una sola famiglia;

, formato da un'unità interna con schermo e un'unità esterna con pulsantiera e videocamera. È adatto a ville e case abitate da una sola famiglia; videocitofono bifamiliare , formato da due unità interne e un'unità esterna, a cui entrambe sono collegate. È pensato per le case bifamiliari con due appartamenti separati e un unico cancello d'ingresso. Alcuni modelli sono espandibili, cioè possono essere collegati a ulteriori unità interne, diventando così trifamiliari o quadrifamiliari ;

, formato da due unità interne e un'unità esterna, a cui entrambe sono collegate. È pensato per le case bifamiliari con due appartamenti separati e un unico cancello d'ingresso. Alcuni modelli sono espandibili, cioè possono essere collegati a ulteriori unità interne, diventando così o ; videocitofono condominiale, formato da tante unità interne quanti sono gli appartamenti del condominio, tutti collegati a un'unico impianto videocitofonico esterno con pulsantiera e videocamera.

Installazione

Un altro fattore determinante nella scelta del videocitofono è la modalità d'installazione. La maggior parte dei dispositivi attualmente sul mercato hanno solo due fili, che vanno collegati alle canaline dei vecchi citofoni, senza troppe difficoltà e senza lavori di muratura. Alcuni modelli, invece, hanno più fili (di solito cinque) e vanno installati da un elettricista.

Esistono anche dei videocitofoni wireless, che non hanno alcun filo e si collegano al cellulare, al tablet o al computer tramite connessione Wi-Fi o Bluetooth. Sono indubbiamente i più facili da installare, e anche i più economici, ma hanno un raggio di azione limitato.

Non dimenticate di controllare anche il sistema di alimentazione del videocitofono. I migliori sono quelli che hanno un alimentatore su barra DIN, perché non hanno una spina da collegare ad una presa della corrente elettrica. Alcuni modelli wireless funzionano a batterie, che però vanno cambiate abbastanza spesso.

Contenuto del kit

Se non avete già un impianto videocitofonico, vi conviene acquistare un kit completo, che dovrebbe contenere sia l'unità esterna con pulsantiera e videocamera, sia quella interna con schermo. Attenzione, però: alcuni kit non comprendono l'alimentatore e i fili per installare il videocitofono, che vanno acquistati a parte.

Materiali e sicurezza

La pulsantiera e la videocamera del videocitofono va montati all'esterno, quindi è importante che siano realizzati con materiali impermeabili e resistenti alle intemperie. La sicurezza, poi, è fondamentale, per questo vi consigliamo di scegliere un videocitofono con un sistema di segnalazione e di allarme che si attivi appena viene premuto il pulsante, se non addirittura prima, appena degli appositi sensori rilevano dei movimenti.

Costi

Come avrete sicuramente notato dalla nostra classifica, il costo di un videocitofono è variabile. In commercio si trovano sia videocitofoni economici, che costano dagli 80 ai 150 euro, sia modelli che superano i 300 euro. Ovviamente, tutto dipende non solo dalle funzioni e dalle caratteristiche tecniche del videocitofono, ma anche dal tipo di impianto: i videocitofoni monofamiliari, con un solo schermo e un'unità esterna singola, costano molto meno dei videocitofoni bifamiliari, trifamiliari e condominiali, che sono formati da più unità.

Quali sono le migliori marche di videocitofoni?

Tra le migliori marche a cui affidarsi ci sono BTicino e Vimar, ma non solo; anche il Ring Video Doorbell di Amazon è un dispositivo affidabile e molto apprezzato.

Come funziona il videocitofono senza fili?

Il videocitofono wireless è comodo perché può essere gestito da remoto, tramite un'applicazione scaricabile sullo smartphone. In questo modo, potrete controllare chi è arrivato a farvi visita e aprire cancello e portone anche rimanendo comodamente seduti sul divano.

