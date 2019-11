Il Black Friday 2019 in Italia, così come in America, inizierà ufficialmente venerdì 29 novembre e terminerà lunedì 2 dicembre con il Cyber Monday, il giorno dedicato agli sconti sugli articoli di elettronica. Per chi ancora non lo sapesse, questo evento, che ha origini americane, ricorre ogni anno il venerdì immediatamente successivo al Giorno del Ringraziamento, o "Thanksgiving", la più importante festa che si celebra negli USA.

La tradizione più accreditata racconta che il "Venerdì nero" sia nato grazie all'iniziativa di commercianti americani che, per incrementare gli acquisti in previsione delle shopping natalizio, iniziarono a vendere i loro articoli a prezzi molto scontati rispetto a quelli abituali (si dice che arrivarono ad applicare ribassi fino all'80%).

Il successo di questa iniziativa è stato tale da riuscire a mantenersi vivo fino ai giorni nostri, a varcare i confini americani e ad arrivare anche in Europa, dove ogni anno tantissimi consumatori attendono con trepidazione l'arrivo di questo giorno dedicato a sconti, offerte, promozioni e coupon.

Ecco un'altra piccola curiosità: il particolare nome di questo giorno deriverebbe dall'inchiostro nero che veniva utilizzato dai negozianti per scrivere sui libi contabili i guadagni. Le perdite, invece, venivano segnate con l'inchiostro di colore rosso. Inteso in questo senso, il Black Friday indicherebbe un giorni di ottimi guadagni. Secondo un'altra versione, invece, trarrebbe la sua origine dal traffico congestionato che si forma per le strade delle città in occasione di questo evento.

Come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, il prossimo Black Friday 2019 inizierà ufficialmente in tutti i Paesi il 29 novembre e terminerà il 2 dicembre. Ma fino a quando sarà possibile acquistare online approfittando dei prezzi vantaggiosi previsti per questo evento? La maggior parte delle persone, infatti, preferisce comprare i prodotti desiderati soprattutto sul web, sia per evitare file interminabili nei negozi, sia per tenere sotto controllo le percentuali di sconto e di risparmio.

Non a caso Amazon è uno dei portali più cliccati e visitati durante il periodo del "Venerdì Nero" perché propone le migliori offerte sui migliori prodotti ed è sicuramente tra i portali più affidabili per acquistare in sicurezza.

Black Friday in Italia: quanto dura

Rispondiamo adesso alla domanda che tutti coloro che stanno aspettando questo evento si pongono: quanto dura il Black Friday?

Quest'anno il "Venerdì nero" capiterà il 29 novembre, il venerdì immediatamente successivo alla Festa del Ringraziamento che in America si celebrerà giovedì 28 novembre. Ma questo non è l'unico giorno dove potrete acquistare tutto ciò che desiderate a prezzi scontati perché fino al 2 dicembre, giorno dell'altrettanto attesissimo Cyber Monday, alcuni portali online continueranno a proporre promozioni incredibili per permettervi di soddisfare la vostra voglia di shopping senza troppi problemi e senza farvi provare troppi sensi di colpa.

Le offerte però non si limitano a questi 2 giorni. Continuate a leggere per scoprire come, ad esempio, Amazon celebra il "Black Friday" anche una settimana prima che arrivi il fatidico giorno.

Black Friday 2019: quanto durano gli sconti su Amazon

Come precedentemente detto, Amazon è sicuramente uno dei siti più visitati durante il periodo del Black Friday e non è difficile intuire il perché.

Su questo celebre portale è possibile acquistare qualsiasi tipologia di prodotto a prezzi davvero incredibili non solo il 29 novembre o il 2 dicembre. Amazon, infatti, così come per gli anni precedenti, inaugura il periodo di sconti ed offerte con la "Black Week".

Anche quest'anno già a partire dal 25 novembre potrete dare il via ai vostri acquisti fino al 29 novembre per poi riprendere il 2 dicembre con il Cyber Monday.

Insomma, non vi resta che tenere d'occhio la pagina web di Amazon per iniziare a selezionare gli articoli che vi interessano e capire quanto risparmierete!

Black Friday 2019: quanto durano le offerte su Mediaworld

Come Amazon, anche Mediaworld è un altro portale sicuro ed affidabile per acquistare i prodotti che desiderate a prezzi vantaggiosi.

In occasione del Black Friday potrete acquistare, sia online che in negozio, tantissimi prodotti di tecnologia e di elettronica (tablet, smartphone, Tv ed elettrodomestici in generale) approfittando di diverse offerte lampo. Sconti imperdibili sono previsti anche per il Cyber Monday del 2 dicembre. Ogni settimana, inoltre, sul sito di Mediaworld sono disponibili già sconti e offerte, come nel caso della Smart Home Week.