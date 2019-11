Il Black Friday sta per tornare. L'evento più atteso dell'anno è previsto per il prossimo 29 novembre, ma già da lunedì 25 sarà possibile approfittare di importanti offerte. E, il lunedì successivo, le offerte continueranno, grazie al Cyber Monday. Addirittura, qualche offerte è presente sulla pagina dedicata al Black Friday su Amazon già da ora, per coloro che proprio non ce la fanno più ad aspettare.

Quella di quest'anno, in particolare, sarà una bella sfida, dal punto di vista commerciale. Per la prima volta, infatti, questo evento farà i conti con i risultati ottenuti dall'Amazon Prime Day nel mese di luglio. Gli scorsi 15 e 16 luglio, infatti, su Amazon sono stati venduti più di 125 milioni di prodotti, tanto in America quanto in Italia. Riuscirannno il Black Friday e il Cyber Monday a battere questo record?

I best seller dell'Amazon Prime Day 2019

Nella pagina dedicata all'Amazon Prime Day 2019 trovate una lista dei prodotti più venduti in quella due giorni. Come potrete notare, i prodotti più acquistati dagli utenti iscritti al servizio in abbonamento Amazon Prime riguardano l'intrattenimento. In particolare, gli utenti hanno approfittato delle offerte per rendere la propria casa intelligente e tecnologica. In alternativa, sono stati acquistati smartphone, elettrodomestici per la casa e consolle per giocare da soli o in compagnia.

In Italia, in particolare, hanno scalato la vetta delle vendite le capsule di caffè espresso Nescafè; d'altronde, si sa, le pause, durante la giornata, devono essere fatte con gusto e quelle di questo marchio sono risultate tra le migliori capsule di caffè in vendita in questo momento.

Black Friday 2019, le offerte già attive in attesa dell'evento ufficiale

Il Black Friday 2019 è atteso per il 29 novembre. Ormai manca sempre meno. Molti utenti, però, sono già impazienti di fare acquisti. Bene, se siete tra coloro che non ne possono più di aspettare, una buona buona notizia per voi: alcune offerte sono già disponibili. Ovviamente, le offerte più importanti saranno rilasciate a partire dalla mezzanotte del venerdì nero, ma non è detto che quelle che potete trovare già da ora sulla pagina del Black Friday 2019 di Amazon siano da sottovalutare. Le categorie coinvolte sono molteplici: trovate libri, giochi per bambini, attrezzature per lo sport, arredi per la casa, ma anche elettrodomestici e dispositivi per rendere la casa intelligente.

Queste offerte sono un assaggio di quelle che saranno a vostra disposizione a partire da lunedì novembre e che culmineranno poi nel Black Friday il 29 novembre e nel Cyber Monday il 2 dicembre.

Non vi resta che cominciare a monitorare la pagina di Amazon per essere sempre aggiornati sulle offerte disponibili da adesso fino al grande evento!