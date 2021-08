Back to school su eBay: sconti fino al 50% su accessori per la scuola Arrivano gli sconti eBay su tutti i prodotti e gli accessori per la scuola: zaini, astucci e articoli da cancelleria. Tutta una serie di offerte che raggiungono anche il 50% di sconto: il Back to school di eBay propone prodotti da non perdere per scuola elementare e superiore, indispensabili per affrontare al meglio i primi giorni tra i banchi di scuola.

Si sa, quando si avvicina il giorno di ritornare tra i banchi di scuola, tutti gli studenti, dai più grandi ai più piccoli, cominciano inevitabilmente a pensare alle interrogazioni, ai compiti a casa e a tutti gli argomenti nuovi da studiare.

Per poter affrontare al meglio il ritorno a scuola, eBay ha pensato a una serie di sconti sugli articoli da scuola da non perdere: zaini, astucci, diari, set di penne, evidenziatori e accessori scuola. Lo shopping è sempre una buona idea per ridurre lo stress e cominciare col piede giusto il nuovo anno scolastico.

Vediamo quali sono le migliori offerte eBay su zaini per ragazzi e bambini proposti da brand come Vans o Disney, ispirati a serie tv famose come La casa di carta oppure a cartoni animati come le celebri LOL, per non dimenticare astucci e accessori scuola indispensabili per affrontare al meglio i primi giorni di scuola.

Zaini per ragazzi fino al 50% di sconto

Non solo zaini dalle fantasie e colorazioni differenti per rispondere ai gusti diversi di tutti gli studenti, ma anche prodotti di brand importanti come Vans o ispirati a serie tv famose come La casa de papel, vediamo gli sconti sugli zaini per ragazzi.

– 50% di sconto sullo zaino Gyoiamea: ideale per gli studenti della scuola superiore, questo zaino unisex è disponibile in svariate fantasie, da quelle etniche colorate a quelle più basic bianche e nere. Realizzato in nylon ultra resistente, è antimacchia, impermeabile ed ecologico. Le spalline sono regolabili e la parte posteriore dello zaino, quella che va a contatto con la schiena, è traspirante. È leggero e dotato di diverse tasche interne ed esterne per ottimizzare la capienza.

– 34% sullo zaino Vans arancione: dal 1966 la Vans off the wall garantisce prodotti di alta qualità e questo zaino arancione in 100% poliestere ne è la prova. Con una capienza di 22 litri, è leggero e indicato per tutte le stagioni. Unisex e resistente all'acqua, è dotato di uno scomparto principale all'interno del quale è possibile trovare anche uno spazio apposito per tablet o notebook, e di una tasca esterna comoda e capiente.

– 20% sullo zaino de La casa di carta: per tutti gli appassionati della serie La casa de Papel, questo zaino non può passare inosservato. Lo scomparto principale si caratterizza per la presenza di un divisorio ideale per inserire computer, tablet o notebook, mentre la tasca esterna permette il trasporto di tutti quegli oggetti da tenere a portata di mano. Lo schienale è imbottito, le cinghie e la tracolla regolabili, facile da tenere e trasportare anche su trolley.

Zaini per bambini fino al 50% di sconto

I bambini delle scuole elementari necessitano di zaini capienti, ma che siano anche leggeri e confortevoli: vediamo la selezione di sconti eBay sugli zaini per i più piccoli.

– 50% sullo zaino Gyoiamea per scuole elementari: con un'alta percentuale di sconto questo zaino proposto da Gyoiamea è ideale anche per le scuole elementari, data l'ampia scelta di fantasie disponibili. Difatti, è possibile scegliere tra 20 colorazioni differenti per andare in contro a tutte le esigenze. Unisex, dotato di una grande quantità di scomparti e spazi per tablet, computer, borracce e accessori di ogni genere.

– 20% su zaino Disney Topolino per bambini: per gli amanti di Mickey Mouse e dei cartoni animati della Disney, questo zaino è perfetto per iniziare la scuola con l'umore giusto. Pratico, leggero e capiente, è possibile trasportarlo e tenerlo ben saldo anche su un trolley. Si caratterizza per una zip principale e uno scomparto per computer e tablet e per lo schienale imbottito, confortevole sulla schiena dei più piccoli.

– 10% di sconto su zaino trolley LOL per bambini: lo zaino delle LOL Surprise Rainbow High è il giusto accessorio da acquistare per tutti gli appassionati del cartone animato. La collezione è prodotta da Franco Cosimo Panini ed è un prodotto ideale per la scuola elementare. Si tratta di un trolley comodo e pratico da trasportare, con piedini d'appoggio e carrello fisso. La barra telescopica è regolabile in altezza e gli spallacci sono imbottiti. Impermeabile con fondo preformato per garantire la massima stabilità.

Astucci e cancelleria per la scuola fino al 25% di sconto

Infine, elenchiamo tutta una serie di sconti eBay su astucci e cancelleria per la scuola. Si tratta di prodotti indispensabili per far fronte a tutte le attività in classe.

– 23% di sconto su astuccio Juventus Seven: per tutti i tifosi della Juventus, lo store ufficiale della squadra torinese presenta un astuccio completo di matite, colori, pennarelli, forbici, gomma, temperino e righello per affrontare i primi giorni di scuola. Realizzato in 100% poliestere, i prodotti al suo interno sono tutti di alta qualità e firmati Giotto.

– 10% di sconto su astuccio Eastpak: per gli studenti più grandi, invece, l'astuccio della Eastpak Oval Single è tra i prodotti migliori in commercio. Si tratta di un astuccio a un unico scomparto con sezioni apposite per penne, matite, gomme e temperini. Disponibile nella colorazione in rosa, è realizzato in nylon ultra resistente con una tasca interna dotata di zip.

– 10% di sconto su astuccio Seven: per gli alunni della scuola elementare, Seven presenta un astuccio completo con 3 sezioni differenti: una dotata di penne, matite, gomma, temperino e colla, una per i colori a pastello e una per i pennarelli. Completo di tutti gli accessori per affrontare i primi giorni tra i banchi di scuola, è colorato e dotato di porta-etichetta personalizzabile.

– 10% di sconto su post it adesivi: non possono mancare nello zaino di ogni studente, i post-it colorati servono per appuntare qualsiasi informazione utile, date da ricordare, cose da fare o da acquistare durante i mesi passati tra i banchi di scuola. In sconto su eBay i post-it sui toni del verde da portare sempre con sé.

– 10% di sconto su post it segna pagina: per chi invece è solito utilizzare i mini post-it per segnare le pagine o segnalare gli argomenti più importanti in un libro o nel sussidiario, disponibile in sconto su eBay c'è un Blister di post-it segna pagina da non perdere, di colori differenti: verde, giallo, blu e rosso.