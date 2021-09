Amazon Prime Wardrobe arriva in Italia: prova gratis gli abiti a casa e dopo li paghi Amazon Prime Wardrobe è il nuovo servizio dedicato agli abbonati Prime in arrivo in Italia. Il servizio Prime Wardrobe consente di ordinare fino a 8 abiti o accessori, provarli con calma e poi decidere se restituirli o tenerli. Solo in un secondo momento si procederà con il pagamento. Con questo nuovo servizio, Amazon sfida Zalando e regala una nuova esperienza di shopping online a tutti i suoi abbonati. Vediamo come funziona.

Amazon Prime Wardrobe sta per arrivare anche in Italia. Ma cos'è? E come funziona? Si tratta di un servizio dedicato a tutti gli abbonati Amazon Prime che consente di scegliere e provare i vestiti senza pagarli in anticipo. Infatti, solo quando si è sicuri di voler tenere i capi, si dovrà procedere al pagamento. Questa nuova modalità di shopping online consente a tutti gli utenti di acquistare abiti solo quando si è sicuri che la taglia acquistata sia quella giusta o che la vestibilità dell'abito ci convinca del tutto. Gli amanti dello shopping online, sapranno che questo servizio era già offerto da Zalando, quindi, non si tratta di una novità assoluta, ma il colosso dell'e-commerce ha voluto raccogliere questa sfida e implementare un nuovo servizio che sarà molto gradito comunque dai suoi clienti. Per il momento il servizio è in fase beta, infatti, sono stati selezionati alcuni tra gli abbonati Prime, ai quali è stata inviata un'email per invitarli a testarlo. Prossimamente sarà accessibile a tutti.

Amazon Prime Wardrobe in Italia: come funziona il nuovo servizio di Prime

Il servizio di Amazon Prime Wardrobe è già attivo e funziona negli Stati Uniti dal 2018. Al momento sono pochi gli abbonati Prime in Italia che possono usufruire di Amazon Prime Wardrobe, ma ben presto la platea degli usufruitori si allargherà. Ma come funziona e quanto costerà? Il servizio di prova gratuita degli abiti sarà già incluso nell'abbonamento Prime, quindi, non ci saranno costi aggiuntivi per gli iscritti. Le regole da seguire sono poche e molto semplici:

scegli fino a 8 capi di abbigliamento o accessori

di abbigliamento o accessori provali a casa , controlla che la taglia sia giusta e tocca i tessuti con le tue mani

, controlla che la taglia sia giusta e tocca i tessuti con le tue mani entro 7 giorni restituisci gli abiti che non vuoi tenere

restituisci gli abiti che non vuoi tenere procedi al pagamento solo dei vestiti che ti piacciono

Inoltre, per chi si dimostra deciso nei propri acquisti ed esegue un numero esiguo di resi, sono previsti sconti eccezionali.

Grazie a questo servizio, Amazon va incontro ai suoi clienti migliorando notevolmente l'esperienza di acquisto online. È in grado di rendere lo shopping online sempre più vicino allo shopping svolto all'interno dei negozi fisici. Infatti, uno tra i principali problemi di chi acquista sugli e-commerce è proprio quello di non poter toccare e provare gli abiti. Spesso, bisogna affidarsi ad una foto e sperare che il capo acquistato ci stia alla perfezione. Adesso con il servizio Amazon Prime Wardrobe non sarà più così.