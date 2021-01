San Valentino è alle porte ed è tempo di pensare al regalo giusto per conquistare la persona che amate o semplicemente per continuare a stupirla. Se state cercando qualcosa di diverso dalle rose e i cioccolatini, potrebbero interessarvi alcuni fumetti a tema romantico.

Un libro può rivelarsi un dono originale e assai gradito per il 14 febbraio, soprattutto se la vostra metà è amante della lettura o se proponete di immergervi nella storia insieme.

Le possibilità sono varie: potete scegliere un racconto romantico, che sciolga il cuore e parli del più nobile dei sentimenti in maniera elegante; oppure potete scegliere una vicenda più avvincente e libidinosa, che accenda la passione e renda più piccante la serata. Ancora, potreste voler scegliere un fumetto che parli di un amore combattuto e tormentato. Tutto dipende dal tipo di coppia che siete e dal messaggio che volete lanciare.

Quello che è certo è che le proposte di fumetti da leggere a San Valentino sono numerose e sarà semplice trovare qualcosa che faccia al caso vostro e del vostro partner.

Ma, dato che l'amore è bello a prescindere, questi fumetti sono belli anche se siete single e volete concedervi un momento di tenerezza. Se siete amanti del genere, potreste già aver letto alcuni di questi titoli, ma rileggerli non è mai un errore.

Blankets, Craig Thompson

Il primo fumetto che vi proponiamo è Blankets di Craig Thompson, disponibile sia in copertina rigida sia in copertina flessibile. Si tratta di un graphic novel autobiografico in cui l'autore racconta il suo percorso di vita a partire dall'infanzia nel Wisconsin fino all'età adultà e all'incontro con Raina, il suo unico grande amore. I sentimenti descritti sono al tempo stesso passionali e maturi.

Dammi un bacio da fumetto, Andrea Leggeri

Lupo Alberto e la gallina Marta, l'Uomo Ragno e Mary Jane, Superman e Lois Lane, Diabolik e Eva Kant, Topolino e Minnie, Dylan Dog e le sue conquiste, Braccio di Ferro e Olivia: Dammi un bacio da fumetto di Andrea Leggeri è una raccolta dei baci più belli e appassionati descritti nei fumetti nel corso degli anni, per sognare il grande amore insieme ai propri beniamini di carta.

Trilogia shakespeariana, Gianni De Luca

Tra le più grandi tragedie d'amore ci sono quelle raccontate da William Shakespeare. Come sarebbe la loro resa fumettistica? Ce lo mostra in Trilogia Shakespeariana Gianni De Luca. In particolare, le vignette riproducono le trame di Romeo e Giulietta, Amleto e La tempesta. La grandezza di questo libro sta nell'essere riuscito a rendere immagini dei testi la cui potenza sta nella parola.

La filosofia di Snoopy, Charles M. Schulz

Tra i personaggi dei fumetti più amanti e intramontabili c'è senza ombra di dubbio Snoopy, il simpatico personaggio inventato da Charles M. Schulz agli esordi degli anni Cinquanta. Seduto sul tetto della sua cuccia, in La filosofia di Snoopy. Era una notte buia e tempestosa, il protagonista dei Peanuts scrive un romanzo e riflette sugli aspetti più importanti della vita, primo tra tutti, l'amore.

Il gusto del cloro, Bastien Vivès

Incontri casuali in piscina diventano un appuntamento fisso. Un ragazzo e una ragazza si ritrovano in vasca ogni mercoledì e, piano piano, tra una bracciata e un tuffo, si raccontano a vicenda. Entrambi portano sulle spalle il peso di un passato doloroso e fanno fatica a far rimarginare le loro ferite più profonde. Il gusto del cloro di Bastien Vivès racconta di sguardi e sentimenti che procedono lenti, ma inesorabili.

Cuori solitari, Cyril Pedrosa

Cuori solitari di Cyril Pedrosa è un graphic novel che parla di anime perse che diventano solitarie per ritrovarsi. A volte, è bene allontanarsi dalla routine, dalla gabbia delle aspettative e dei progetti. La vita frenetica rende facile il sentirsi in gabbia. Cambiare aria può aiutare a riconnettersi con se stessi. E solo una volta ritrovata la libertà, alla fine, sarà possibile farà spazio all'amore.

The book of love, Monica Sheehan

The book of love. Il piccolo libro dell'amore di Monica Sheehan è il fumetto perfetto per gli animi sensibili e romantici che, per questo San Valentino, vogliono regalarsi e regalare dolcezza. Edito da Sperling&Kupfer, esplora il linguaggio universale dell'amore in maniera ironica e divertente, offrendo un punto di vista diverso dei più classici dei pensieri che si esprimono quando si è innamorati.

Il mondo di Aisha, Ugo Bertotti

Il matrimonio non è sempre sinonimo di grande amore. Esiste un mondo in cui le ragazze sono costrette a sposarsi e in cui colui che dovrebbe amarle e proteggerle le violenta e le schiavizza. E la magia più grande che può accadere, in mezzo a questo dramma, è rimanere in vita e non perdere mai la speranza della bellezza e della dolcezza, nonostante tutta la bruttura. Di questo e di tanto altra parla Il mondo di Aisha. Storie di donne dello Yemen.

Pillole blu, Frederik Peeters

Tra i titoli più apprezzati in fatto di fumetti romantici c'è Pillole blu di Frederik Peeters. Al centro della storia c'è un grande amore, la cui forza è più grande di quella con cui è capace di abbattersi su una vita una delle malattie più dolorose: il virus dell'hiv. La voce narrante è quella del protagonista, che utilizza un tono moderno, toccante e sereno.

Poema a fumetti, Dino Buzzati

L'ultimo fumetto che vi presentiamo è Poema a fumetti, scritto da uno dei narratori più apprezzati in Italia e all'estero in epoca contemporanea, Dino Buzzati. Uscito nel 1969, è diventato famoso solo tanto tempo dopo, poiché i suoi esordi furono particolarmente burrascosi. Al centro della narrazione c'è una rilettura in chiave moderna del mito di Orfeo ed Euridice, una delle storie d'amore più belle di tutti i tempi.