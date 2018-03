La Polizia Stradale di Firenze è riuscita a salvare due cani che, impauriti, vagavano sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina. I due cani, un pastore australiano e un maremmano di cinque e sette anni che si chiamano Luna e Rambo, sono finiti tra auto e tir questa mattina dopo essere sfuggiti al controllo della loro padrona che abita nei pressi della strada. A lanciare l’allarme sono state più persone che, a bordo delle loro auto, a fatica sono riuscite a non investire i due cani naturalmente storditi dai tanti veicoli e dai rumori della strada. Tutto è avvenuto intorno alle nove del mattino, quando il traffico era molto intenso. Fortunatamente ben presto è intervenuta sul posto una pattuglia del Distaccamento di Empoli che, dopo avere avvistato i due animali, ha fatto loro da scudo.

Gli agenti hanno messo in salvo i due cani e atteso l'arrivo del veterinario – Uno degli agenti è sceso dall’auto per fermare Luna e Rambo mentre l’altro, aiutandosi con i dispositivi luminosi e le bandierine rosse in dotazione, ha segnalato il pericolo ai veicoli in arrivo per rallentarne la marcia. Ovviamente non è stato semplice mettere in salvo i cani dato che entrambi non stavano fermi. I poliziotti hanno quindi pensato di costruire due guinzagli con delle corde di fortuna e così hanno potuto bloccare i cani sul margine destro della carreggiata per attendere in sicurezza l’arrivo del veterinario, inviato dalla USL 10 di Firenze. Nell’andare via, finalmente in salvo, Luna e Rambo hanno scodinzolato e ringraziato a loro modo gli agenti intervenuti.