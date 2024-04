video suggerito

Bimbo di 3 anni si allontana scalzo da casa: salvato dai carabinieri, vagava in triciclo tra le auto Scalzo, in pannolino con il ciuccio in bocca e il suo triciclo mentre vagava per le vie del paese di Felino, in provincia di Parma. Lo zio non si era accorto di nulla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Disavventura a lieto fine per un bambino di appena tre anni di una frazione del comune di Felino, in provincia di Parma: scalzo, con addosso solo una canottiera bianca, il pannolino e in bocca il ciuccio, si è allontanato dalla casa dello zio in sella al suo triciclo. Fortunatamente è stato avvistato e portato in salvo dai carabinieri. Sta bene ed i suoi cari hanno potuto riabbracciarlo in pochissimo tempo.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 9 aprile. È stato un passante ad avvistare il piccolo: col suo mezzo-giocattolo vagava per strada, con il rischio concreto di essere investito da un’auto. Immediatamente la persona ha avvertito il 118.

Una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Collecchio è immediatamente intervenuta sul posto. Dopo averlo tranquillizzato, i militari dell'Arma lo hanno subito riportato a casa. Il Capo pattuglia ha infatti capito chi fossero i genitori: essendo conoscitore della zona lo aveva visto altre volte in compagnia dei suoi familiari.

A casa c'era lo zio a cui il piccolo era stato temporaneamente affidato dalla madre che si era recata al lavoro. Il bambino, approfittando di una distrazione dell’uomo, era riuscito ad uscire dal cortile di casa, ed allontanarsi. Pare che lo zio non si fosse neanche accorto della sua assenza.

Fortunatamente, quindi grazie all’intervento del passante e delle forze dell'ordine, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Lo zio seppure scosso dai fatti ha ringraziato i Carabinieri ed ha riabbracciato il nipotino, che sorridente, non si è minimamente reso conto del pericolo corso.