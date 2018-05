Le immagini sono inquietanti. Sono quelle di un grave incidente tra un scuolabus e un autocarro con cassone ribaltabile avvenuto un'autostrada del New Jersey. Ci sarebbe una vittima accertata. Al momento non è chiaro il numero dei feriti, ma i media americani parlano di “almeno una decina di persone” ricoverate in ospedale. Lo scontro è avvenuto sulla Route 80, a ovest dell'uscita 25, a Mount Olive, 50 miglia a ovest di New York City. L'incidente ha coinvolto il pullman sul quale viaggiavano 46 persone, ha detto il sergente della polizia di Hackettstown, Darren Tynan. La polizia di stato del New Jersey ha riferito che l'impatto è stato violentissimo e che la cabina del bus è stata praticamente strappata via dal resto del mezzo. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi.

Il sindaco di Mount Olive, Rob Greenbaum, è arrivato subito sulla scena e ha descritto l'autobus come "mutilato", col telaio scollegato dal resto del mezzo. Numerosi ambulanza, veicoli di emergenza e civili sono sul posto. "C'è stata un'incredibile risposta all’emergenza da parte della contea di Morris e della polizia di stato: è una scena orribile", ha detto Greenbaum. Molte persone sono state trasportate al Centro Medico di Hackettstown. Almeno una persona è stata invece portata al St. Joseph's Medical Center di Paterson. Secondo quanto riportato dalla stampa locale i ragazzini sarebbero fuggiti attraverso i portelloni del tetto. I funzionari locali non hanno potuto confermare il numero preciso delle persone rimaste ferite, quali sono le loro età o quanto gravi sono le lesioni.