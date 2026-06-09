Violenza di genere e cultura incel: il caso Silvestri in Parlamento

Nei giorni scorsi ho visto un video in cui una ragazza veniva fermata in strada da un giornalista che le chiedeva: "Se non ci fossero gli uomini a proteggere le donne, chi vi proteggerebbe?". La ragazza, dopo un attimo di esitazione, ha risposto: "Da chi?".

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Questa risposta racchiude la complessità della fase storica attuale, in cui i cosiddetti incel, la comunità della manosfera raccontata di recente in un documentario di Netflix, promuovono idee sessiste fondate sulla superiorità del genere maschile. Questo fenomeno si inserisce in un contesto globale che mette progressivamente in discussione decenni di conquiste del movimento femminista, incentrate sull'autodeterminazione delle donne e sulla libertà di scelta sul proprio corpo e sulla propria vita.

Le notizie dei giorni scorsi che arrivano dalla politica italiana offrono una conferma di questa dinamica culturale: un'imprenditrice ha denunciato di aver subito un abuso in Parlamento da parte del senatore di Forza Italia Silvestri. La replica dell'esponente politico è stata netta: si è difeso definendosi un "bel ragazzo", qualificando invece la denunciante come una donna "normale".

Incalzato dalle reazioni politiche, il senatore si è scusato in seguito. La questione, tuttavia, resta strettamente strutturale e culturale. Le statistiche sui reati pubblicate dall'ISTAT nel 2025 evidenziano che gli uomini commettono l'80% dei reati violenti totali, non solo contro le donne, ma in termini assoluti. La quasi totalità dei crimini basati sull'uso della forza e della violenza fisica è ascrivibile a soggetti di genere maschile.

È necessario dunque ritornare alla domanda iniziale: da chi dovrebbero difendersi le donne, se la fonte principale della violenza sistemica risiede proprio nel genere maschile? Fino a quando non ci sarà una presa di coscienza collettiva e analitica di questa asimmetria criminale da parte degli uomini, la realtà del fenomeno non subirà inversioni di tendenza.

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