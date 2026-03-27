Le purghe in Forza Italia preparano la discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi

Segui Scanner.
La rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.
Segui Scanner.
Sul perché la famiglia Berlusconi dovrebbe sostenere ancora questo governo, ma soprattutto questo progetto politico, ci sono molte domande. Non è un mistero che Pier Silvio Berlusconi, figlio del Cavaliere e soprattutto presidente della holding che gestisce, tra le varie emittenti europee, anche e soprattutto Mediaset – che è stata il bacino elettorale prima della Lega di Matteo Salvini e poi di Fratelli d’Italia e quindi di Giorgia Meloni – Pier Silvio Berlusconi, dicevamo, vuole scendere in politica. Questa non è, appunto, una novità: ogni anno prova a fare un passetto, ma in questo momento il campo della destra è monopolizzato dalla leadership di Giorgia Meloni.
Ti è piaciuto questo episodio di SCANNER?
Quando perdi il consenso di dissolve
E su questo, ovviamente, la famiglia Berlusconi sta facendo un ragionamento. Perché fin quando sei forte, fin quando vinci, questo vale sempre nella politica, tutti stanno con te; ma nel momento in cui inizi a perdere (basta una sconfitta magari piccola alle regionali e poi una più grande a un referendum costituzionale) inizi a perdere dei pezzi. A quel punto chi ti stava vicino perché eri forte, inizia a riorganizzarsi.
E in questa riorganizzazione passa una dimissione che sembra, ed è sicuramente, figlia di equilibri interni a Forza Italia, ma che ha e avrà ripercussioni anche sull’assetto della maggioranza e del governo: ovvero Maurizio Gasparri. Parliamo di una delle figure più storiche di questa destra. Ricordo che Maurizio Gasparri non viene da una destra liberale, almeno nella sua storia: è stato un militante e un dirigente del Movimento Sociale Italiano, poi di Alleanza Nazionale (quella di Gianfranco Fini, quella della fiamma tricolore sul simbolo) che poi ad un certo punto è diventata Popolo della Libertà insieme a Silvio Berlusconi. Alcuni, come Giorgia Meloni e Ignazio La Russa, hanno fondato Fratelli d’Italia; lui è rimasto nel PdL e poi, nel momento in cui Forza Italia è tornata come forza politica, è diventato uno dei più importanti dirigenti proprio di Forza Italia.
Stefania Craxi e la continuità con il Cavaliere
Al suo posto come capogruppo al Senato, quindi un ruolo importante, è stata nominata Stefania Craxi, figlia di Bettino, vicinissima alla famiglia Berlusconi e soprattutto con un background politico non indifferente sulla politica estera. Questo visto che il segretario del partito, Antonio Tajani, anche lui da tempo è messo in discussione ed è il Ministro degli Esteri, un Ministro degli Esteri che ha fatto tantissime gaffe negli ultimi mesi.
Insomma, il messaggio è chiaro e lo hanno detto anche loro: c’è bisogno di un rinnovamento della classe dirigente all’interno di Forza Italia. Meloni inizia ad avere difficoltà, e lo abbiamo visto con le dimissioni dei suoi dirigenti all’interno del governo, Delmastro e Santanchè, entrambi di Fratelli d’Italia; ma attorno a lei, insomma, le cose non vanno tanto bene. Salvini viene fischiato a Pontida nel giorno della commemorazione di Umberto Bossi e, appunto, dentro Forza Italia è iniziata la resa dei conti.
Scanner oggi parte da qui.