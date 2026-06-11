Inchiesta Corte dei Conti su Ponte sullo Stretto: fallimento del governo

Il centrodestra è partito con una maggioranza solida dopo le elezioni del 2022, agevolato anche dalle divisioni strategiche tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Con questa base parlamentare, l'esecutivo ha avviato un programma incentrato su riforme istituzionali profonde e grandi opere pubbliche. I piani principali includevano il premierato per l'elezione diretta del vertice del governo, l'autonomia differenziata spinta dalla Lega e la riforma della giustizia focalizzata sulla separazione delle carriere. Accanto a questi interventi normativi, l'esecutivo ha rilanciato il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, su cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha investito gran parte del proprio peso politico.

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A distanza di tempo, l'agenda dei lavori mostra rallentamenti strutturali evidenti. L'iter sul premierato subisce frenate nel dibattito parlamentare per via della complessa definizione dei bilanciamenti costituzionali. L'autonomia differenziata, pur avendo superato il primo voto legislativo, rimane bloccata sul piano applicativo a causa della mancata emanazione dei decreti attuativi sui Livelli Essenziali delle Prestazioni, passaggi necessari per garantire la tenuta dei conti pubblici territoriali. Anche la riforma della giustizia procede a rilento, condizionata dalle dinamiche politiche della coalizione e dal peso di passati quesiti referendari.

In questo quadro si inserisce l'azione della Corte dei Conti, che ha aperto un'istruttoria formale sul progetto del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. I magistrati contabili hanno avviato accertamenti sulla sostenibilità finanziaria dell'opera, sulla congruità dei costi previsti e sulla legittimità delle procedure contrattuali e dei relativi atti amministrativi. L'indagine rappresenta un ostacolo per la maggioranza, dato che l'infrastruttura mobilita quote rilevanti di denaro pubblico e risorse strategiche del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

La notizia dell'intervento dei giudici contabili è arrivata mentre era in corso il Consiglio dei Ministri, convocato per l'esame del disegno di legge sull'intelligenza artificiale. Al termine della riunione, la presidenza del Consiglio ha scelto di mantenere una linea di riservatezza per evitare contraccolpi politici immediati. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ha chiarito che l'inchiesta sul ponte non è stata oggetto di discussione o deliberazione durante l'incontro dei ministri e che le comunicazioni ufficiali dovevano limitarsi ai temi previsti dall'ordine del giorno. Questa posizione riflette l'intenzione del governo di prendere tempo per analizzare i rilievi della magistratura senza creare tensioni sui piani infrastrutturali in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.