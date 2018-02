Un caso di meningite da meningococco è stato registrato all'ospedale di Sanremo. La paziente è una donna di sessantatré anni che si è presentata in ospedale ieri con febbre alta. La signora è stata ricoverata presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Borea e gli accertamenti hanno confermato la diagnosi di meningite. Subito sottoposta a terapia antibiotica e di supporto, attualmente la sessantatreenne è in condizioni stabili e presto dovrebbe essere sciolta la prognosi. Come da prassi, l'Asl1 ha attivato la profilassi antibiotica nei confronti dei familiari della signora, degli operatori del Pronto Soccorso e di tutti coloro che sono entrati in stretto contatto con la paziente negli ultimi dieci giorni.

Profilassi per chi era al cinema con la paziente – In particolare l'Asl invita chi – nella giornata di domenica 18 febbraio – abbia assistito alla proiezione del film delle ore 16 “Cinquanta sfumature di rosso”, presso il cinema di via Matteotti 107, a recarsi presso gli ambulatori di Sanremo per effettuare l'opportuna profilassi. Come si legge sui quotidiani locali, nella mattinata di oggi si sono presentate presso l’ambulatorio Asl di via Fiume a Sanremo circa tre persone, tra familiari e conoscenti della paziente e quanti appunto si trovavano al cinema domenica scorsa nella stessa sala della donna. A tutti è stata somministrata la dovuta profilassi: da quanto si apprende, la somministrazione per chi era al cinema è stata decisa a scopo precauzionale, visto che è molto rara una eventuale trasmissione della malattia in un ambiente così ampio.