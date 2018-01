Travolta lunedì all’alba da un’automobile a San Marino, si è spenta dopo due giorni di agonia all’ospedale Bufalini di Cesena Imen Naji, una ragazza di diciotto anni di origini marocchine. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime tanto che gli operatori sanitari avevano richiesto l’immediato trasferimento al reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale cesenate. Secondo quanto ricostruito, la diciottenne stava camminando sul lato destro di via Piana quando è stata travolta da un’automobile guidata da un cittadino sammarinese di sessantuno anni. Il conducente del mezzo, sotto choc, ha affermato di non avere proprio visto la giovane camminare sulla strada, ma di avere solo avvertito il tremendo impatto sul cofano. L’esatta dinamica del tragico incidente è al vaglio della Sezione Pronto intervento della Polizia civile che è arrivata immediatamente sul posto.

Sono stati immediati anche i soccorsi: il personale del 118 ha portato Imen in ospedale e l’ha sottoposta a una serie di accertamenti che hanno subito evidenziato lesioni gravissime al volto e al cranio, oltre a una frattura a una gamba. Secondo quanto si legge su Il Resto del Carlino, con ogni probabilità Imen stava tornando a casa, nell’appartamento del complesso di piazzale della Stazione dove viveva con alcuni amici, quando lunedì è stata investita. La giovane lavorava per alcuni ristoranti e bar del centro ed era impegnata per trovare un impiego più stabile. “È una notizia terribile – il commento del sindaco di San Leo Mauro Guerra – Dispiace davvero tanto, era una ragazza che si è sempre impegnata tantissimo dimostrando grande tenacia sia a scuola che sul lavoro”.