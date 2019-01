Un litigio famigliare per poco non si è trasformato in tragedia nelle scorse ore nelle Marche dove un giovane ha accoltellato in maniera grave la madre in casa prima di darsi alla fuga in strada. L'episodio nella serata di martedì, intorno alle 20, all'interno di un appartamento di una casa popolare dove i due vivevano insieme a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La donna di 52 anni è stata poi soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata immediatamente all'ospedale cittadino dove è stata sottoposta anche ad un intervento chirurgico d'urgenza per una grave emorragia. Dopo l'operazione è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva con prognosi riservata ma è stata dichiarata fuori pericolo.

Ad allertare soccorsi e carabinieri è stato un vicino di casa della vittima, allarmato dalle urla provenienti dall'abitazione. All'arrivo dei militari il figlio 28enne della donna era irreperibile ed è stato subito sospettato dell'aggressione. La sua fuga però è durata poche ore perché è subito scattata una caccia all'uomo che si è conclusa intorno alle 23 con la sua cattura. Il giovane è stato portato prima in caserma e poi nel carcere di Marino del Tronto, poiché c’era il pericolo di fuga. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, al culmine di un litigio in casa, avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina colpendo più volte la donna che è stata raggiunta da vari fendenti all’addome, ad un braccio e ad una gamba. La ferita più grave è stata quella all'addome dove è stata colpita di striscio ma in modo profondo tanto da rendere necessario l'intervento chirurgico .